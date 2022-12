Elton John dio una contundente respuesta a la postura de la Iglesia católica de no bendecir las uniones homosexuales. | Fuente: EFE

Luego de que el Vaticano publicara una nota aclaratoria para recordar que la Iglesia católica no puede impartir su bendición a las uniones de personas homosexuales, Elton John decidió enviar una contundente respuesta desde sus redes sociales.

Confeso admirador del papa Francisco, el cantautor británico enfiló su crítica hacia lo sostenido por la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF), que señaló la imposibilidad de que los sacerdotes dieran su bendición a las uniones de personas del mismo sexo, pues "Dios no puede bendecir el pecado".

"¿Cómo puede el Vaticano negarse a bendecir los matrimonios homosexuales porque son 'pecado' y, sin embargo, obtener ganancias alegremente al invertir millones en 'Rocketman', una película que celebra mi hallazgo de la felicidad con mi matrimonio con David?", escribió Elton John en su cuenta de Twitter.

Para cerrar su comentario, el artista añadió un contundente hashtag: "hipocresía".

Tras esta revelación, un portavoz de Elton John señaló el lunes a Newsweek que la "inversión" a la que se refiere el cantante, hecha por el Vaticano, "ha sido ampliamente publicada en muchos medios de comunicación fidedignos, incluido el dirario The Financial Times". "Aparte de eso, no vamos a hacer más comentarios", concluyó.

¿Invirtió el Vaticano en la cinta "Rocketman"?

"Rocketman", la cinta biográfica de Elton John, explora el ascenso del cantante británico al estrellato al mismo tiempo que describe su sexualidad y sus relaciones con personas de su mismo sexo. Un filme que, posiblemente, el Vaticano no financiaría, habida cuenta de su doctrina.

Sin embargo, en el 2019, el diario italiano Corriere Della Sera publicó una investigación en la que ponía al descubierto supuestas inversiones hechas por un fondo que recibía un parcial financiamiento de la Secretaría de Estado del Vaticano.

Así, de acuerdo con las informaciones del periódico, más de 4,7 millones de dólares "se habían destinado a financiar la producción de filmes como la última cinta de 'Men in Black' y la biografía de Elton John, 'Rocketman'".

¿De dónde proviene parte de la financiación de dicho fondo? De las ofrendas o donaciones de los fieles a la Santa Sede de la Iglesia católica, recogidas por una entidad denominada Peter's Pence, según detalló el medio italiano.

En esa línea, el diario The Financial Times filtró en el 2020 los documentos que mostraron que el Vaticano contribuyó a financiar "Rocketman". Lo que no quedó claro es cuánta vigilancia tiene la sede de la Iglesia católica sobre este fondo, aunque, tras la revelación, el papa Francisco ordenó que se reestructuren sus asuntos financieros.

