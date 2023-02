Elton Joh aseguró que Disney no mostró respeto por él. | Fuente: WesandAlex | Fotógrafo: WesandAlex

Elton John no está contento con la versión fotorrealista de "El Rey León". El cantante, que compuso los temas más míticos del clásico original de 1994, ha mostrado su "gran decepción" con la cinta dirigida por Jon Favreau. "Han arruinado la música", dijo de forma contundente.

Ha sido en una entrevista para la versión británica de "GQ" en la que el cantante de "Yellow Brick Singe" ha cargado duramente contra el remake de Disney. "Fue una completa decepción para mí, porque creo que arruinaron la música y, precisamente, la música era una gran parte de la película original. La música de la cinta actual no tuvo el mismo impacto", declaró.

"La magia y la alegría se echaron a perder. La banda sonora no ha tenido casi el mismo impacto en las listas que tuvo hace 25 años, cuando fue el álbum más vendido del año. La nueva banda sonora cayó fuera de las listas rápidamente, a pesar de que la película ha sido un éxito masivo de taquilla", continuó comentando el cantante.

DESTRUYE A DISNEY

Es más, Elton John aprovechó para cargar también contra Disney. "Ojalá me hubieran invitado más a la fiesta, pero esta vez la visión creativa del filme y su música fueron distintas y, realmente, no me recibieron ni me trataron con el mismo nivel de respeto. Eso me puso tremendamente triste", explicó el artista.

Al contrario, el cantante sí alabó la versión musical de teatro, que triunfó en Broadway y que en Madrid puede verse en la Gran Vía. "Estoy feliz de que el espíritu adecuado para la música siga vivo con el musical", dijo. Por otro lado, para el remake de 2019, John sí compuso un nuevo tema, 'Never Too Late'.

La banda sonora original de "El Rey León" fue un éxito absoluto de ventas, con más de siete millones de copias vendidas en todo el mundo. Canciones como "Circle of Life" o 'Hakuna Matata' marcaron a toda una generación. El tema "Can You Feel the Love Tonight" ganó el Oscar a la mejor canción original, fue número uno en Canadá y Francia e hizo que Elton John ganase el Grammy a la mejor interpretación masculina pop.

