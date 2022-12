Elliot Page comparte su historia personal por primera vez tras revelar su identidad transgénero. | Fuente: Instagram

Elliot Page apareció en la portada de la revista TIME y habla por primera vez en una entrevista bajo el nombre que verdaderamente lo identifica. “Lo siento, voy a estar emocionado, pero eso es genial, ¿verdad?”, dice –entre lágrimas– antes de empezar a relatar su vida, porque aún todo es muy emotivo para él.

En diciembre del 2020, el actor reveló identificarse como una persona transgénero y unos meses después, repasa algunos aspectos de su vida (su niñez y la adolescencia), la dificultad de crecer bajo un reflector y cómo el aislamiento social logró que volviera a pensar en su identidad de género.

Nacido en Canadá, Elliot Page siempre sintió que podía ser del género masculino desde los 9 años: “Quería ser un niño. Le preguntaría a mi mamá si podría serlo algún día”. A esa mismsa edad se cortó el cabello y sintió un gran alivio hasta que tuvo que moldear su género nuevamente para poder lanzar su carrera actoral en el cine y la televisión. Entonces, todo fue más complicado.

Elliot Page y su mejor amiga Alia Shawkat recuerdan para el artículo cómo eran sus conversaciones respecto a la ropa que debía usar para la película “Whip It”. Siempre las consideró como un “disfraz”, ya que la actriz cuenta que él le decía “este no soy yo”. Entre esa y muchas otras situaciones incómodas, el nominado al Oscar consideró dejar de actuar muchas veces.

Confirmó ser homosexual en el 2014 y empezó a actuar en películas –también producidas por él– que le permitían más tomar roles LGTB. “La diferencia en cómo me sentí antes de declararme gay y después fue enorme”, asegura. “Pero, ¿desapareció alguna vez la incomodidad en mi cuerpo? No, no, no, no”. El confinamiento social por la pandemia logró que volviera a explorar ese lado suyo que existía en silencio.

“Finalmente pude aceptar ser transgénero”

A finales del año pasado, Elliot Page tomó la decisión de comunicar lo que había sentido durante todo este tiempo hacia sus seguidores y el resto del mundo. “Esperaba era mucho apoyo y amor y una gran cantidad de odio y transfobia. Eso es esencialmente lo que pasó”, confesó a la revista TIME.

Posando para las fotografías como Elliot, con el cabello corto y tras haberse sometido a una cirugía torácica, ha alcanzado a sentirse pleno y se refiere a sí mismo como un “hombre transgénero”. De momento, el artista se encuentra grabando la tercera temporada de “The Umbrella Academy”, de Netflix, en su natal Canadá.

“Estoy realmente emocionado de actuar, ahora que soy completamente quien soy, en este cuerpo (…) Finalmente pude aceptar ser transgénero y permitirme convertirme por completo en quien soy”, concluye Elliot Page, de 34 años, en su primera entrevista después de aceptarse enteramente como un actor trans.

