Elliot Page es el nuevo nombre de la famosa estrella de 'The Umbrella Academy'. | Fuente: AFP

A través de un potente mensaje en redes sociales, Elliot Page, anteriormente conocido como Ellen Page, reveló su identidad transgénero. En el 2014, la estrella de “The Umbrella Academy” salió del armario como lesbiana y seis años después, ha contado que se identifica como una persona del género masculino.

“Quiero compartir con vosotros que soy trans, mis pronombres son él/elle y que mi nombre es Elliot. Me siento afortunado por escribir esto. Por estar aquí. Por haber llegado a este lugar en mi vida”, inició en una emotiva carta que ha publicado en todos sus perfiles oficiales, los cuales cambiaron de usuario a Elliot Page.

Líneas más abajo, el actor Elliot Page agradeció a quienes estuvieron a su lado y a toda la comunidad transgénero por ser una gran inspiración en su vida. En el 2018, contrajo matrimonio con la bailarina Emma Portner, quien escribió “te amo mucho, elliot” bajo la publicación en Instagram.

“Siento abrumadora gratitud por la gente increíble que me ha apoyado en este camino. No puedo empezar a expresar lo increíble que se siente por fin amar quien soy lo suficiente como para seguir a mi auténtico yo”, expresó Page. “Me han inspirado tantos en la comunidad trans. Gracias a todos por vuestra valentía, vuestra generosidad e incesante trabajo para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo”.

LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA COMUNIDAD TRANS

En ese sentido, el artista trangénero nacido en Canadá pidió paciencia para todos sus seguidores. “Mi alegría es real, pero también frágil. La verdad es que, a pesar de que me siento profundamente feliz ahora mismo y sé el privilegio que tengo, pero también tengo miedo”, señaló en referencia al rechazo que sufre la comunidad trans en las redes sociales.

“Tengo miedo de la invasividad, el odio, las ‘bromas’ y la violencia. Para ser claro, no estoy intentando reventar un momento que es feliz y que celebro, pero quiero mencionar la imagen completa. Las estadísticas son pasmosas. La discriminación contra la gente trans es común, insidiosa y cruel, con terroríficas consecuencias”, agregó.

Como acto siguiente, Elliot Page pasó a describir algunas de las injusticias que han enfrentado los ciudadanos trangéneros, “la mayor parte de ellas mujeres trans negrxs y latinxs”, por la criminalización de los servicios de salud y los comentarios de odio hacia su derecho de existir por parte de políticos en el mundo.

“Me encanta ser trans. Y me encanta ser queer. Y cada vez que me acerco más a mí mismo y acepto quien soy completamente, sueño más, mi corazón crece más y yo crezco más. A todas las personas trans que lidian con acoso, autodesprecio, abusos y amenazas de violencia cada día: los veo, los quiero y haré todo lo que pueda para cambiar este mundo a mejor”, concluyó.

En su trayectoria, Elliot Page empezó a actuar desde la infancia con roles pequeños en produccciones de su natal Canadá. Posteriormente, se dio a conocer como una de las estrellas jóvenes más populares en Hollywood, logrando ser nominado a un Oscar por su protagónico en "Juno". Recientemente, integra el elenco de "The Umbrella Academy", la serie de Netflix.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

La historia más famosa de Jack London transcurre en Canadá, en plena fiebre del oro, transmitiendo la belleza de los paisajes y su gente pintoresca. El protagonista de “Colmillo blanco” es un perro y con él viviremos toda clase de aventuras.

Te sugerimos leer