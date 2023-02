Elenco de la serie española deslumbró a sus seguidores. | Fuente: Composición

El elenco femenino de la serie española 'Élite' sorprendió a sus seguidores luego de la actriz mexicana Danna Paola compartiera en su cuenta de Instagram una imagen de todo el cast usando el icónico vestido Versace de Jennifer López.

"En un mundo paralelo... sex and the city the musical", escribió la también cantante. En la imagen se ve a cada una de las actrices usando una versión distinta, pero del mismo material que popularizó J.Lo al usarlo en los Grammys del año 2000.

La imagen cuenta hasta el momento con más de tres millones de me gusta y sus seguidores no han dudado en dejarles comentarios.

“Son unas reinas”, “Amo verlas a todas juntas”, “Más fotos así por favor” y “Todas son realmente bellas” fueron algunos de los que se pudieron leer.

En la imagen aparecen la también conocida Ester Expósito, quien hace unas semanas revolucionó las redes al subir un video bailando al ritmo El Efecto de Chencho Corleone y Rauw Alejandro.

Te sugerimos leer