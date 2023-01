Stephanie Valenzuela habló nuevamente de su denuncia por violencia familiar contra Eleazar Gómez. | Fuente: Instagram

Stephanie Valenzuela se pronuncia fuerte y claro. Ante especulaciones sobre un supuesto acuerdo económico con Eleazar Gómez para su liberación, la cantante peruana explicó su caso completo por la denuncia que interpuso contra el actor de telenovelas en noviembre del 2020 por haberla agredido físicamente.

A través de un video publicado de su canal oficial en YouTube, ‘Tefi’ Valenzuela empezó detallando que, a pesar de que Eleazar Gómez tiene muchas denuncias públicas en México, no tiene ninguna penal y eso complicaba mucho más su juicio. Nunca quiso dar el perdón, debido a que la estrella mexicana hubiera salido libre sin condiciones ni precedentes.

“Yo hubiera tenido que recibir dinero por debajo cuando yo quisiera. Hubiera podido pedir 3 millones si me daba la gana y no lo hice, porque con esto yo no garantizaba que si mañana o más tarde él volviera agredir a otra mujer se vaya preso ni le dejaba antecedentes. Por eso es que el perdón nunca lo pedí”, detalló.

Las otras tres modalidades posibles para resolver su caso fueron un procedimiento abreviado, seguir con el juicio y una suspensión condicional, esta última es en la que se enfocaron sus abogados. Al ser un primodelincuente y el delito fue considerado lesiones leves, Stephanie Valenzuela asegura que ni por el primero de estos procdimientos Eleazar Gómez iba a quedar en prisión.

“Al él declararse culpable esto ya no tiene sentido y la sentencia termina siendo la misma [al procedimiento abreviado]”, indicó sobre la posibilidad de continuar el juicio y cuenta que su defensa optó por la suspensión condicional: “Es un beneficio de los primodelincuentes, solo se otorga una sola vez. La ley busca dar justicia a la víctima en el tiempo más corto”.

“[Eleazar Gómez] no sale libre, tiene tres años de libertad condicional y tiene que ir a firmar cada tres meses. Si él agrede a otra mujer se va inmediatamente a la cárcel. Tengo protección para mí, mis testigos y familiares. Tiene que ir a terapia y pedir disculpas públicas”, agregó Stephanie Valenzuela.

“No he recibido ni un peso”

Stephanie Valenzuela y Eleazar Gómez dieron fin al juicio que involucraba a ambos como víctima y agresor, pero la intérprete de “El perdón” rechaza que haya un acuerdo económico de por medio. En realidad, se trata de una reparación de daños, cuya cantidad es determinada por el juez.

“Con eso pagas lo que son los honores de los abogados y en mi caso tengo que pasar un año de terapias”, sostiene la peruana de 31 años. “Es un derecho que tienen todas las víctimas que demuestran todas las víctimas que han dicho la verdad. Yo no he recibido un peso de esto [...] Para nosotros no ha sido condición para que él salga, no he recibido absolutamente nada”.

La conclusión de Stephanie Valenzuela fue un evidente indignación ante las leyes de México, el Perú y otros países de Latinoamérica. “Siento asco de las leyes”, admitió. “Para que me hagan caso y él vaya a prisión, tendría que haber estado muerta, tener lesiones graves o estar en el hospital. Lamentablemente, esto es lo que pasó, son las opciones que yo tenía y lo que la ley dicta… Y tengo que acatar eso”.

