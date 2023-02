'El señor de los cielos': Actor revela por qué se negó a seguir con su personaje en la narcoserie. | Fuente: Telemundo

Tras su expansión internacional, el actor mexicano Raúl Méndez reveló la razón por la que ‘Víctor Casillas’, su personaje en la novela “El señor de los cielos”, solo sale en las dos primeras temporadas.

El artista llamó la atención de todos luego de que ‘Chacorta’ se ganara el cariño de los fanáticos, sin embargo, para crecer profesionalmente tenía que tomar una decisión y así lo hizo.

“Fueron dos motivos, uno sí fue el económico. Evidentemente cuando tu vez que una producción es un éxito y que está generando tales cantidades de dinero y cuando me enteró cuanto ganaban los demás, yo pedí un ajuste y ellos no quisieron. No me pagaban lo suficiente”, dijo el mexicano en una entrevista a “No lo cuentes”.

Aparte de ello, Méndez también aseguró que su decisión se debió a que fue convocado para ser parte de la película “Visitantes” junto a su colega Kate del Castillo.

“Cuando me enteré de que iba a estar Kate ya supe que el éxito estaba presente”, comentó de su coprotagonista. “Cuando la conocí me di cuenta de que es una mujer extremadamente profesional. A pesar del gran nivel que ha alcanzado como actriz, sigue haciendo las cosas con mucha humildad y pasión. Se compromete”, agregó.

Cabe resaltar que las narcoseries se roban la atención del público y “El señor de los cielos” no fue la excepción. Como se recuerda ‘Chacorta’ era el brazo armado de ‘Aurelio Casillas’, donde Rafael Amaya se puso en la piel de este personaje.

