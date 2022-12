Rafael Amaya descarta que su rol en 'El señor de los cielos' lo llevara al mundo de las drogas. | Fuente: Telemundo

Rafael Amaya aún considera que está “acomodando” su vida, después de que se rehabilitara de una adicción a las drogas y el alcohol. Entre los rumores de su regreso a la exitosa narco serie “El señor de los cielos”, el actor ha descartado que su personaje ficticio ‘Aurelio Casillas’ lo llevara a caer en esta sombría etapa de su vida.

El protagonista de “El señor de los cielos” apareció en una reciente entrevista con el programa “hoyDía”, de Telemundo, para conversar acerca de los progresos que ha vivido desde comenzó su rehabilitación. “Estoy viviendo el ‘solo por hoy’ porque soy un alcohólico en recuperación”, confesó.

“Yo estaba perdido, estaba aislado del mundo, estaba enojado con todos, pero no era yo. Antes de perdonar a los demás, me perdono a mí mismo”, admitió el mexicano Rafael Amaya y aprovechó el momento para desmentir que fuera culpa de su par ficticio en la pantalla: “No fue el personaje, fui yo. La decisión fue mía, no era Aurelio...”.

Según revela Rafael Amaya, su caída en las adicciones se debieron principalmente a su comportamiento en ese entonces y el no saber lidiar con la fama de forma repentina. “Me dejé llevar por muchas cosas como la vanalidad, el materialismo, el ego… Era no importarme, no tener compromiso con la vida, con el trabajo, con mis amigos, con nada”, señaló el artista.

“No hay un manual para ser famoso, para que te eleven el ego, porque el ego y la confianza son los peores enemigos del talento. […] No tenía mucha responsabilidad en muchos aspectos... Fui yo, traía arrastrando muchos problemas sin saberlo…”, agregó el intérprete de Aurelio Casillas en “El señor de los cielos”.

Rafael Amaya recibió ayuda a tiempo

En conversación con Telemundo, casa televisiva a la que volvió hace poco, Rafael Amaya agradeció haberse rodeado de las personas indicadas. Como se recuerda, el ex boxeador Julio César Chávez lo recibió en su clínica de rehabilitación, lugar donde pudo mejorar en el proceso de desintoxicación de sustancias.

“Me equivoqué y lo bueno es que me rodeé de gente que me pudo ayudar, que me pudo sacar de ese abismo y también me rodeé de gente que no debí haberme rodeado”, dijo en referencia a quienes estuvieron a su lado en estos largos años de adicción a las drogas. “Estoy haciendo cambios en mi vida y estoy muy contento”.

