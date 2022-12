“El señor de los cielos”: ¿Por qué Mauricio Ochmann dejó su papel de 'El Chema' en la narco serie? | Fuente: Twitter

Uno de los personajes más queridos de “El señor de los cielos” fue ‘El Chema’ Venegas. Este papel fue de Mauricio Ochmann, sin embargo, su salida fue abrupta de la narco serie.

Tras ser reemplazado por Alberto Guerra, el artista mexicano reveló por qué tomó la decisión de dar un paso al costado a pesar de haberlo interpretado por cuatro años. En una entrevista con los medios aztecas, el artista reveló que “tomó conciencia” del impacto negativo que ‘El Chema’ tuvo en los niños.

“Muchos niños se me acercaban de 5 hasta 13 años siendo fans del personaje y de estas dos series, lo cual para mí fue un shock y dije esto no es un programa para niños, no es un programa familiar, no es el fútbol para sentarte con toda la familia a ver la serie por el grado de, más allá de la violencia, la temática”, contó Mauricio Ochmann.

Esta situación hizo que el actor de “El señor de los cielos” reflexione sobre ‘El Chema’ y la imagen que estaba dando a los televidentes:

“Me quedé pensando que el mensaje que yo estaba contando estaba chueco, estaba torcido y que yo ya no quería ser parte de estar idealizando o estar haciendo apología de alguna manera a un narco, o sea mandando el mensaje que es como Robin Hood cuando no es así”, agregó Mauricio Ochmann.

Su renuncia a otra novela

Cabe resaltar que “El señor de los cielos” no fue la única serie a la que Mauricio Ochmann le dijo adiós. Por ese motivo, Ana Celia Urquidi, encargada de las producciones de Telemundo, contó que fue el mismo actor quien tomó la decisión de renunciar.

“Mauricio salió de la telenovela por razones personales, que él mismo pidió, y bueno un sábado me llamó el productor y me dijo ‘ya no tenemos a Mauricio, está mal’”, comentó en ese entonces.

Como no es la primera vez que lidian con ello, Telemundo solo tiene que afrontar la situación ya que también dio un paso al costado en la novela ‘Marina’ (2006).

“¿Qué haces en ese momento? Checas tu material y en qué momento sale Mauricio y en qué momento entra otro actor. Entró Manolo Cardona, que siempre ha sido un gran compañero de trabajo”, dijo Urquidi con relación al reemplazo de Mauricio Ochmann en esa novela.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“La Odisea” es un poema épico griego atribuido a Homero, un personaje que pertenece más al mito que a la historia. Pese a ello su figura ha sobrevivido 4 mil años como el autor de La Ilíada y La Odisea, los dos poemas épicos que inician la literatura universal.

Te sugerimos leer