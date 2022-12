“El señor de los cielos”: La actriz peruana Verónica Montes muestra su radical cambio físico por trastorno hormonal. | Fuente: Telemundo

Verónica Montes participó en una de las series aztecas más importantes, “El señor de los cielos” y reveló a sus seguidores en las redes sociales que padece de un transtorno hormonal.

Por medio de sus redes sociales, la artista radicada en México y que le dio vida a Belén Guerrero de Aguilera, mejor conocida como ‘La Condesa’, mostró su radical cambio físico a a causa de la hormona prolactina alta que se desarrollaba a gran velocidad en su cuerpo:

“Mi gente bella les quería compartir estas fotitos y contarles por lo que ando pasando. Tengo la prolactina alta, es una hormona que estimula la mamá para producir leche, como se ve en mujeres embarazadas y mujeres que están amamantando”, detalló en la publicación la actriz.

Esta secreción hace que Verónica Montes retenga demasiado líquido por lo que su rostro se ve hinchado y luce cansada. Además, aseguró que no le gusta estar así ya que “vive de su imagen”:

"Se siente horrible estar así, porque yo soy de las personas que se levantan muy muy temprano para entrenar y aprovechar el día al máximo, y últimamente no he podido. También saben que yo vivo de mi imagen y la verdad no ha sido nada agradable estar así de inflamada la cara y todo el cuerpo”, agregó.

Por otro lado, la actriz peruana de "El señor de los cielos" señaló que está tratándose con doctores para recuperar su figura y su rostro vuelva a lucir como antes:

“Gracias a Dios ya ando en tratamiento para ya pronto volver a tener mi cara y mi cuerpo como siempre y volver a tener las fuerzas para aprovechar el día al máximo. Gracias por todos los mensajitos de apoyo que siempre recibo. Los amo”, indicó.

EL REGRESO DE "EL SEÑOR DE LOS CIELOS"

Gran sorpresa para sus fans. El actor mexicano Rafael Amaya reapareció en sus redes sociales después de tres años de ausencia. El protagonista de “El señor de los cielos” publicó una imagen junto a sus compañeros. ¿Estará preparando su regreso a la televisión?

“Artillería pesada”, se lee en la descripción de la instantánea donde muestra su radical cambio físico debido a su paso por rehabilitación. El artista posa junto a su mánager, Karem Guedimin, quien fue pieza fundamental en su recuperación.

Este post generó sensación en redes sociales y ha logrado más de 160 mil ‘me gusta’. Además, sus fanáticos llenaron la casilla de comentarios donde se mostraron felices de ver nuevamente al popular ‘Aurelio Casillas’.

Entre el 2013 y el 2019, el actor mexicano Rafael Amaya protagonizó “El señor de los Cielos” bajo el rol del famoso capo narcotraficante. La serie drama criminal estadounidense se emite por la señal de Telemundo.

LA RENUNCIA DE "CHACORTA"

Tras su expansión internacional, el actor mexicano Raúl Méndez reveló la razón por la que ‘Víctor Casillas’, su personaje en la novela “El señor de los cielos”, solo sale en las dos primeras temporadas.

El artista llamó la atención de todos luego de que ‘Chacorta’ se ganara el cariño de los fanáticos, sin embargo, para crecer profesionalmente tenía que tomar una decisión y así lo hizo.

“Fueron dos motivos, uno sí fue el económico. Evidentemente cuando tu vez que una producción es un éxito y que está generando tales cantidades de dinero y cuando me enteró cuanto ganaban los demás, yo pedí un ajuste y ellos no quisieron. No me pagaban lo suficiente”, dijo el mexicano en una entrevista a “No lo cuentes”.

Aparte de ello, Méndez también aseguró que su decisión se debió a que fue convocado para ser parte de la película “Visitantes” junto a su colega Kate del Castillo.

