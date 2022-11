El príncipe Harry y Meghan Markle contrajeron matrimonio en mayo de 2018. | Fuente: AFP

No fue en una cena elegante ni en una sala de cine: la primera cita que el príncipe Harry tuvo con su ahora esposa Meghan Markle fue en un supermercado. Así lo confirmó él mismo durante una entrevista para el podcast "Armchair Expert", conducido por Dax Shephard.

En aquel primer encuentro, cuyo fin era evadir el asedio de la prensa, la pareja quedó en encontrarse en un supermercado en Londres (Reino Unido), en el que fingieron no conocerse y se enviaron "mensajes de texto desde el otro lado de los pasillos".

Según detalló el príncipe Harry, hubo gente que le lanzaba "miradas extrañas" y se acercaban a él para saludarlo, de modo que le preguntó a Meghan Markle si estaba en el pasillo correcto. "No, quieres papel de pergamino", le respondió ella en alusión a la sección de la tienda donde estaba esperándolo.

"Tenía puesta la gorra de béisbol, mirando al suelo, tratando de permanecer de incógnito. Es increíble la cantidad de chicle que ves, ¡es un desastre!", comentó el hijo del príncipe Carlos y la fallecida princesa Diana.

La pareja real se conoció en el 2016 y, dos años después, contrajeron matrimonio un 16 de mayo en una ceremonia privada y previa a la boda oficial, que se celebró tres días después. Actualmente, el príncipe Harry y Meghan Markle viven en Estados Unidos, con su pequeño hijo Archie y una bebé en camino.

Se sinceró sobre su mudanza a Estados Unidos

En la misma entrevista con Dax Shephard, el príncipe Harry se sinceró sobre los motivos de su mudanza con Meghan Markle a Canadá, primero, y luego a California, en Estados Unidos, donde residen a la fecha con nuevos proyectos en camino.

De acuerdo con el duque de Sussex, su traslado se debió a la decisión de romper el ciclo familiar de "dolor y sufrimiento" que le deparó el haber estado expuesto a la prensa desde pequeño por pertenecer a la familia real.

"Cuando se trata de la crianza de los hijos, si he experimentado algún tipo de dolor o sufrimiento debido al dolor y sufrimiento que quizás mi padre o mis padres habían sufrido, me aseguraré de romper ese ciclo", señaló el príncipe Harry.

"Hay mucho dolor y sufrimiento genético que se transmite de todos modos. Y como padres deberíamos hacer todo lo posible para intentar decir: '¿Sabes qué? Eso me pasó a mí, me voy a asegurar que eso no te pase a ti'", añadió.

El príncipe Harry dijo que una vez que tomó conciencia de la crianza recibida por su padre, se dio cuenta de que el príncipe Carlos no lo había tenido fácil al ser educado como miembro de la realeza.

"Eso significa que me trató como lo trataron a él. Lo que significa: '¿cómo puedo cambiar eso para mis propios hijos?' Y bueno, aquí estoy", le dijo el príncipe a Shephard. "Me mudé con toda mi familia a Estados Unidos".

Te sugerimos leer