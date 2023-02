Raúl 'Chato' Padilla, intérprete del cartero Jaimito en 'El Chavo del 8', falleció el 3 de febrero de 1994. | Fuente: Captura de pantalla

Raúl Padilla, también conocido como 'Chato' en México, es recordado por interpretar al entrañable cartero Jaimito. El personaje de “El Chavo del 8”, con su cabellera blanca e inseparable bicicleta, siempre enunciada una frase para justificar su lentitud y pasividad: “Es que quiero evitar la fatiga...".

El actor Raúl 'Chato' Padilla nació el 17 de junio de 1918 en Monterrey, México. Desde la infancia, siempre demostró tener grandes dotes para la actuación, y por presión de su familia, emprendió su aventura en este arte.

Su padre Juan Padilla, un empresario teatral, obligó a su hijo a tomar clases en una las escuelas de las que él era dueño. A los cuatro años, él empezó a actuar con gran destreza; pero nunca olvidaría que perdió parte de su niñez por empezar a trabajar desde tan corta edad.

“Mis primeros años no fueron más que teatro, teatro y teatro. Hoy me doy cuenta de que la vida de todos ha sido normal, la mía no. Mi vida ha sido aburrida, no como la de otro chico. Tengo 64 y empecé a trabajar en el teatro el 3 de septiembre de 1923 (a los cinco años). Desde entonces no hice más que actuar”, explicaba Raúl 'Chato' Padilla en las entrevistas para la prensa mexicana.

VIDA ERRANTE

En ese sentido, el recordado actor de "El Chavo del 8" contaba que —por las pretensiones de su padre para que él se convirtiera una estrella— su familia tuvo que mudarse a diversas ciudades en México y el extranjero. Su vida entera estuvo siempre en los libretos y escenarios, por ende, nunca tuvo un lugar fijo de estadía.

“Todos han tenido un hogar, se desarrollaron, pero yo no. Nunca tuve un hogar. Mi vida transcurrió entre escenarios y libretos, primero acompañando a mi padre y luego por mi profesión”, reveló a la ya desaparecida revista Cromos.

En 1938, Raúl 'Chato' Padilla se casó con la actriz Lili Inclán y estuvieron juntos por 54 años. El compromiso dio fruto a tres hijos que nacieron con los dotes artísticos de su padre: Raúl (fallecido en el 2013), Aurelia y José Luis.

SU VIDA EN “EL CHAVO DEL 8”

A finales de los setenta, Roberto Gómez Bolaños incluyó al actor mexicano en el equipo de “Chespirito”. Desde entonces, empezó a actuar como Jaimito, el cartero que siempre visitaba la vecindad de “El Chavo del 8”.

Cuando la popular serie dejó de emitirse en 1993, 'Chato' Padilla trabajó en “Los Caquitos”, donde fue Raúl Morales, el jefe de la comisaría donde eran detenidos El Chómpiras y El Botija. “Se sabía la letra como nadie. Nunca repetíamos escenas por algún olvido de él. Tenía mucha facilidad para recordar fechas y datos importantes. Era muy respetuoso y disciplinado”, expresó Chespirito años después de su fallecimiento.

CHESPIRITO LO ENCONTRÓ SIN VIDA

Raúl 'Chato' Padilla falleció el 3 de febrero de 1994 a causa de una diabetes. El reconocido actor, de 75 años, fue cremado en el Panteón Civil de Dolores, en la Ciudad de México.

Roberto Gómez Bolaños recordaría, en su lbro autobiográfico “Sin querer, queriendo”, cómo encontró a la estrella mexicana sin vida. Antes de morir, 'Chato' Padilla acababa de rodar una escena, sin saber que esta sería la última.

“Después de grabar lo estuve esperando en la escalera para demostrarle que yo también podía brincar desde el quinto escalón de la escalera. Pero no bajaba. Entonces subí para ver si le pasaba algo y lo que pasaba es que ya estaba muerto”, contó Chespirito en su autobiografía.

“Tenía los ojitos cerrados, como si nomás estuviera durmiendo. Hasta parecía que estaba soñando algo bonito, tenía cara de estar contento. Pero no puede ser, porque ni modo que le diera gusto morirse. O quién sabe, porque Jaimito siempre decía que quería evitar la fatiga… o sea que ya evitó la fatiga para siempre”, fueron las palabras con las que despidió a su compañero.

