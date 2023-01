La Chilindrina cuenta por qué se acabó 'El Chavo del 8'. | Fuente: Instagram

La popular “Chilindrina”, papel que interpretó María Antonieta de las Nieves durante años, confesó la verdadera razón por la que “El Chavo del 8” se dejó de emitir en la televisión. Si bien se pensó que era por falta de dinero para la producción, la mexicana decidió contar cómo se dieron las cosas.

La actriz participó en el programa del presentador argentino Guillermo Andino, y ante la insistencia del conductor sobre conocer el motivo, la ‘Chili’ se animó a dar declaraciones de aquellos años:

“Se sentía muy viejo para interpretar a un niño de ocho años”, aseguró. “Él (Roberto Gómez Bolaños) se sentía más cómodo haciendo sus otros personajes. Fue raro, porque no se lo dijo a nadie. Cuando yo se lo pregunté, me dijo que nunca iba a volver a hacer “El chavo”, y me dolió mucho”, continuó.

“El Chavo del 8” fue el programa infantil número uno en la televisión mexicana e internacional y justamente el ‘Chavo’ fue el más querido entre todos los personajes. Si bien su fin dejó con más de un sinsabor a los fanáticos, ya se conoce el verdadero motivo del fin.

LA CHILINDRINA EN CUARENTENA

María Antonieta de las Nieves, más conocida como La Chilindrina, también ha sufrido los estragos del aislamiento obligatorio debido a que no puede realizar sus shows.

La actriz mexicana manifestó que pasa por una crisis económica y necesita trabajar nuevamente para pagar sus deudas. Sin embargo, resaltó que no ha despedido a ninguno de sus trabajadores por una razón.

“Yo no he despedido a ninguno de mis empleados, ni a mi asistente y demás gente que nos ayuda, porque tampoco quiero que pierdan su trabajo. Así que me urge regresar a trabajar con mi público que tanto amo y extraño”, dijo a la revista TV Notas.

NUEVA EDICIÓN DE SU BIOGRAFÍA

La Chilindrina contó que pronto lanzará una nueva edición de su autobiografía porque quiere incluir más recuerdos con su fallecido esposo.

“Estoy reeditando mi biografía llamada ‘Había una vez una niña en una vecindad’, que ya había lanzado en 2015, pero quiero incluir algunos recuerdos con mi esposo, quien ya cumplió ocho meses de fallecido”, indicó.

