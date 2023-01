Carlos Villagrán ‘Quico’ se sometió a una cirugía en Houston | Fuente: Facebook: Kiko

Ante la preocupación de sus fanáticos debido a su ausencia en redes sociales y en medios de comunicación, Carlos Villagrán, quien dio vida a “Kiko” en “El Chavo del 8”, contó que, hace unos días fue hospitalizado y se sometió a una cirugía ambulatoria. El actor mexicano dijo que le extirparon un ganglio ubicado a la altura del mentón y que ahora se encuentra en reposo acompañado de su familia.

“Ahorita estoy descansando. Debajo de la barba me quitaron una especie de ganglio. Me dijeron ‘no tienes nada, porque ya hicimos pruebas, pero se nota la bolita que tiene ahí, yo me lo quitaría’, entonces dije ‘quiátamelo’”, declaró el actor de 75 años vía enlace telefónico con el programa "De primera mano”, de la cadena Imagen Televisión.

Carlos Villagrán 'Kiko' habla de su estado de salud tras haber sido sometido a una cirugía en Houston. | Fuente: Captura de TV

“Sacaron una bolita que no servía de nada, absolutamente de nada, y eso me mantiene tranquilo. Estoy aprovechando y abusando de esto que me está regalando Dios: estar aquí”, añadió Carlos Villagrán.

Pese a la cirugía que se sometió, el actor mexicano que interpretó a 'Kiko' en la serie "El Chavo del 8" aseguró que su estado de salud no es grave, pues está fuera de peligro y se encuentra tranquilo al saber que tomó medidas de precaución. Ahora se está recuperando en su casa de Houston, y se encuentra acompañado de su familia.

“Entonces me vine, yo tengo una casa e Houston; me vine con mi señora esposa a descansar. Me puse a descansar, a ver películas, series”, comentó Carlos Villagrán, actor que dio vida a "Kiko” el famoso niño de la serie mexicana “El Chavo del 8”.