Aaron Paul y Robert Forster | Fuente: Instagram

Robert Forster, actor nominado al Oscar en la categoría mejor actor de reparto por su rol en “Jackie Brown: Triple Traición” (1997) falleció este último viernes, en su vivienda ubicada en la ciudad de Los Ángeles, según The Hollywood Reporter, que conversó con su publicista.

Froster, nacido en Nueva York el 13 de julio de 1941, acudió a la Rochester, Madison University, pero no dejó su amor por la actuación pues por esas épocas actuaba en musicales. Una vez culminados sus estudios, el actor participó en decenas de películas, hasta que captó la atención del importante director John Houston, quien lo eligió para actuar en el filme “Reflejos en tus ojos dorados”.

Cabe mencionar que el actor de 78 había visto su salud afectada desde hace algunos años, debido a que padecía de cáncer cerebral, una terrible enfermedad que, sin embargo, no lo alejaba de las pantallas.

Fue así que llegó a formar parte del elenco de “El Camino: una película de Breaking Bad”, que vio la luz en Netflix el mismo día de la muerte del actor, que interpretó a “Ed”, quien también aparecía en varios capítulos de la serie protagonizada por Aaron Paul.

Cabe mencionar que, actualmente, el actor se encontraba grabando el remake de la serie de televisión “Cuentos asombrosos” y aun no se sabe si culminó de rodar el episodio “Dynoman and the Volt”.

Robert Forster y Bryan Cranston en Breaking Bad. | Fuente: Twitter

TRABAJÓ CON QUENTIN TARANTINO

A pesar de que el fallecido actor tuvo una larga trayectoria en la pantalla grande y chica, uno de los roles más importantes de su carrera fue el de Max Cherry, en el filme dirigido por Quentin Tarantino “Jackie Brown”.

En dicha película compartió su trabajo con actores de la talla de Pam Grier, Samuel L. Jackson y Robert De Niro y logró una nominación al Oscar como mejor actor de reparto, aunque el premio se lo llevó Robin Williams por su impecable actuación en “En busca del destino”.

Cabe mencionar que el intérprete de Jesse Pinkman, Aaron Paul, utilizó su cuenta de Twitter para asegurar que el actor siempre será una leyenda. “Estoy con el corazón roto luego de escuchar las noticias sobre el fallecimiento de Robert Forster. Por Dios, tuve el privilegio de conocer a ese hombre increíble y de trabajar a su lado. Era un real caballero que amaba actuar. Te amo amigo, gracias por amarme”, escribió.

