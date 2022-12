Eiza González se sincera sobre Hollywood: 'Esta industria me destruye'. | Fuente: Instagram

La actriz Eiza González se confesó con sus fanáticos luego de un mensaje en Twitter. Como se recuerda, la mexicana es conocido desde que saltó a la fama en “Lola, érase una vez” y de ahí no paró hasta Hollywood.

A pesar de que ha tenido mucho éxito en la industria cinematográfica extranjera, no todo ha sido color de rosa. Por medio de sus redes sociales, la protagonista de “Descuida, yo te cuido”, reveló que estar bajo el ojo público ha sido abrumador.

“Honestamente, esta industria me destruye a mí y a mi salud mental tan mal a veces”, escribió Eiza González. Sus seguidores reaccionaron a esta publicación y le extendieron sus mensajes de ánimo.

Si bien la exactriz de Televisa no ha dado detalles del por qué este tuit, cabe resaltar que, en lo largo de su carrera, ha recibido una serie de comentarios negativos por diversas razones, ya sea por su trabajo o su apariencia.

No pudo obtener el papel de Gatúbela

La actriz mexicana Eiza González confesó sentirse triste por no haber obtenido el papel de Gatúbela en la película The Batman, protagonizado por Robert Pattinson. La artista aseguró al medio The Hollywood Reporter que estuvo ensayando y trabajando duro para ser la coprotagonista del film, sin embargo, no lo logró.

Después de audicionar y no quedar como Catwoman, calificó el hecho como “doloroso y duro”: “Es imposible no hacerse ilusiones, especialmente cuando llegaste tan lejos. Si llegas hasta ahí es porque de verdad estás viviendo el personaje”.

Eiza González se mostró triste ya que no pudo tener el papel y confesó que se preparó mucho para obtenerlo: “Es doloroso, siempre es duro. Tienes una visión de ti misma en el papel para poder ver al personaje, por lo que no puedes tener un pie dentro y otro fuera”, continuó.

