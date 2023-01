Edith González y la novela de Televisa en la que no recibió su pago. | Fuente: Instagram

Para recordar a la fallecida actriz mexicana, Edith González, el presentador de televisión Gustavo Adolfo Infante dio a conocer a todos los seguidores de la artista que trabajó gratis en una famosa novela de Televisa.

En casi una hora de entrevista que tuvo con la famosa ‘Doña Bárbara’ hace unos años, el público se enteró que, en toda su larga carrera como protagonista de famosas producciones, no obtuvo su pago.

"Ahí quedó un contrato pendiente que no se pagó, tuve una telenovela que nunca se me pagó", se le escucha a decir a González en una conversación exclusiva con Infante. "Completita, toda una novela completita. En mi primera cita con el señor Azcárraga le dije, 'señor, no me pagaron la novela'. Y me dice, '¿la tienes firmada?', (contesté): 'no, señor, era un contrato verbal'", recuerda de su charla con el entonces propietario de Televisa.

"La palabra textual (de él) fue: 'ya te jo....'", prosiguió entre risas. Un hecho que años después sentía como cómico, pero que en su momento no le hizo ni pizca de gracia, como es normal. "Todo un trabajo gratuito, todo un año de mi vida", continuó resignada.

¿CUÁL ERA LA NOVELA?

Ese es un misterio sin resolver. La actriz mexicana solo reveló que en el año que se dio este impase fue en la temporada en la que trabajó en “Corazón Salvaje”, junto al fallecido cantante y actor Eduardo Palomo.

Edith González le contó el secreto a Gustavo Adolfo Infante y hasta el día de hoy no ha querido contar nada. A pesar de que por esa novela no recibió su sueldo, su carrera no fue opacada. Trabajó en ‘Doña Bárbara’, ‘Salomé’ y ‘Nunca te olvidaré’, junto a Fernando Colunga, novela que ha tenido el ráting más alto de la historia en las producciones mexicanas.

