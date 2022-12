Edgar Vivar mostró su preocupación por los peruanos tras el terremoto en la región de Loreto. | Fuente: RPP

Tras el terremoto de 7.2 grados que sacudió la región Loreto, a las 2:41 a.m. del domingo 26 de mayo, diversos artistas se han pronunciado al respecto. Uno de ellos fue el mexicano Edgar Vivar, el recordado Señor Barriga de "El chavo del 8", quien se mostró preocupado por la situación de los peruanos.

"Amigos de Perú: Por favor déjenme saber de ustedes", escribió en su cuenta de Twitter a propósito del sismo. "Profundamente preocupado, hago votos para que los daños sean mínimos. Mi corazón con ustedes", agregó el actor.

Recientemente, Edgar Vivar denunció que su cuenta de Facebook oficial había sido hackeada, pero pudo solucionar el tema. "Ya se tomaron cartas en el asunto, la Policía Cibernética ya localizó al hacker", comentó en su momento.

El actor de "El chavo del 8" está grabando la nueva cinta "Poderosa Victoria", protagonizada por Damián Alcázar. "Es una película muy hermosa. Estoy seguro que a mis amigos allá en Perú les va a gustar también", dijo al programa "Encendidos".

TESTIMONIOS

Más temprano, el músico Pedro Suárez-Vértiz, solicitó a las autoridades que llegue la ayuda y no se olviden de la población afectada debido a las viviendas colapsadas. "Pido a Dios y a las autoridades, que el auxilio no tarde y que este daño no quede en el olvido", escribió en su cuenta de Facebook.

Otros artistas como Ezio Oliva y Janet Barboza contaron sus versiones de lo sucedido durante el terremoto que ocurrió a 70 kilómetros al sureste de Lagunas, Alto Amazonas (Loreto).

En el momento del sismo, el cantante ofrecía un show en la ciudad de Rioja. Él se dirigió al centro del escenario y levantó las dos manos pidiendo la calma del público.

En conversación con RPP Noticias, Ezio Oliva contó la dura experiencia. "Fue un momento de mucha confusión, estamos en pleno concierto, la gente estaba divirtiéndose y de pronto empezó a moverse todo", sostuvo.

"Acabo de pasar uno de los sustos más grandes de mi vida, el terremoto nos sorprendió en pleno concierto", escribió el músico en sus redes sociales minutos después del sismo.

Por su parte, Janet Barboza compartió un video del momento del terremoto en Yurimaguas, donde ella estaba de viaje. En las imágenes se ve a personas llorando, desesperadas y corriendo por las calles, mientras que la artista intentaba calmarlas.

