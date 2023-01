Eddie Van Halen falleció este 6 de octubre a los 65 años tras padecer de cáncer de garganta. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Sean Masterson

Eddie Van Halen, el legendario guitarrista de rock y fundador, junto a Alex Van Halen y Mark Stone, de la banda Van Halen, falleció este 6 de octubre a la edad de 65 años luego de una larga batalla contra el cáncer de garganta.

De acuerdo con el portal TMZ, la estrella de rock perdió la vida en el St. John’s Hospital, ubicado en Santa Mónica (California, Estados Unidos). Estaba acompañado por su esposa Janie Liszewski, con quien contrajo matrimonio en el 2009, su hijo Wolfgang y su hermano Alex, baterista del grupo.

Fuentes del medio detallaron que, durante las últimas 72 horas, la salud del músico se vio deteriorada después de que su cáncer en la garganta se trasladara hacia su cerebro y otros órganos, y terminara por afectarlos.

Eddie Van Halen, que venía luchando contra esta enfermedad desde hacía una década, tuvo reiterados internamientos en hospitales a lo largo de 2019. Este martes, sin embargo, su lucha llegó a su fin, aunque el sonido de su guitarra continuará vibrando.

VAN HALEN, LA LLEGADA A LA CIMA

Nacido en Ámsterdam (Países Bajos), un 26 de enero de 1955, Eddie Van Hallen se trasladó en 1967 a California (EE.UU.) junto a su hermano Alex. Por esa época, su padre, Jan Van Halen, incentivó su vocación musical, que más tarde se inclinaría por una preferencia hacia el rock and roll.

Sus primeros pasos como guitarrista ocurrieron a inicios de los años setenta, cuando con su hermano y Mark Stoner fundaron Mammoth. Pero en esa misma década, David Lee Roth se sumó a la banda como vocalista, junto al bajista Michael Anthony, y sugirió llamar a la banda Van Halen.

De tocar en fiestas en instituto y clubes nocturnos, Van Halen finalmente lanzó su primer álbum de título homónimo en 1978. Un disco que contó con temas de gran éxito, como “Runnin with the Devil”, “Eruption”, una versión de “You Really Got Me” (sencillo de The Kinks), entre otros.

Después de un auspicioso debut, que contó con encendidos elogios de la crítica y sus pares como Gene Simmons, la agrupación estrenó “Van Halen II”, en 1979, que cosechó similar éxito al primer álbum, y “Women and Children First” en 1980. Para ese año, Van Halen era uno de los grupos más populares de Estados Unidos.

En 1984, la agrupación llegó a la cima comercial con su álbum “1984”, cuyo tema “Jump” logró posicionarse en los primeros lugares de Billboard. Por estos años, Eddie también colaboró con Michael Jackson en diversos proyectos. Pero en 1985, hubo un parteaguas: David Lee Roth abandonó la banda.

Desde entonces, Sammy Haggar entró como reemplazo y Van Halen aseguró su permanencia en el pináculo comercial hasta 1999. Desde ese año hasta el 2004, hubo un silencio que culminó gracias a una gira por Estados Unidos y el posterior retorno, en 2007, de David Lee Roth al grupo.

