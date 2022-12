Drew Barrymore | Fuente: Instagram

La reconocida actriz Drew Barrymore compartió una reflexión sobre lo difícil que ha sido bajar de peso, luego de cumplir el sueño de ser madre, a través de su cuenta de Instagram, en la que tiene 12.8 millones de seguidores.

En su publicación, Drew Barrymore, de 44 años, quien es madre de dos niñas, Olive y Frankie, mencionó lo que ha sido volver a tener el peso de antes y afirmó que tener a sus hijas es un milagro.

“Subo y bajo. La montaña rusa de mi cuerpo es un paseo desafiante, pero bonito”, reconoció la actriz. “Tengo dos hijas. ¡Mi propósito más importante en este planeta es por ellas! Es un verdadero milagro que haya podido tenerlas. Así que, sean cuales sean las consecuencias de mi cuerpo, ¡adelante!”, agregó la estadounidense.

La artista estadounidense también reveló las consecuencias que ha tenido en ella esta transformación física, que a veces a ha sido sin su propia voluntad. “Ha habido veces en las que me he parado en mi armario y he llorado. Odiaba vestirme”, contó.

Drew Barrymore confesó cómo a diario enfrenta el sobrepeso lejos de las cámaras, por lo que en la imagen de su post hizo una comparación de un antes y un después.

“¡Tengo que comer bien y trabajar duro! ¡No puedo luchar contra el hecho de que tengo la propensión a ser un Pillsbury Doughboy (ahora todo en lo que puedo pensar es en los croissant)!”, escribió.

Finalmente, Barrymore resaltó que los artistas son personas normales, que no siempre bajan de peso de inmediato tras tener un embarazo, pero aseguró que todo se puede y que para lograr tener el peso soñado hay que trabajar duro.

“Así que NO te dejes engañar cuando las personas se vean delgadas justo después de dar a luz. No te compares con las revistas y las alfombras rojas. Si me he visto bien desde que tuve a mis dos hijos, es porque he luchado para conseguirlo. ¡Tú también puedes!”, dijo Barrymore.

“Sin embargo, es difícil mantenerlo y puede quitarle a la vida mucha alegría por la comida. Pero ya no más. AHORA encontré esa esquiva B llamada BALANCE. ¡45! Sólo tardé 45 años en encontrarme a mí misma. Justo donde se supone que debo estar”, concluyó.

