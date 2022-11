El actor Bert Belasco fue hallado muerto en un hotel. | Fuente: Instagram

El actor Bert Belasco, recordado por su participación en series televisivas como "Dr. House" y "Let’s Stay Together", falleció a los 38 años.

De acuerdo a información de la Policía, el intérprete fue hallado sin vida en la habitación de un hotel en el estado de Virginia, Estados Unidos, el último lunes 10 de noviembre.

Asimismo, el portal internacional TMZ indicó que Bert Belasco se encontraba en confinamiento en el hotel de la ciudad de Richmond, para iniciar un nuevo papel.

Por el momento, su muerte no ha sido esclarecida, pero salió a la luz que en la cama de su habitación se halló restos de sangre, por lo que la familia espera los resultados de la autopsia.

En tanto, la Policía ha declarado que en principio no se encontró evidencia de un crimen, mientras que el padre del actor cree que su hijo podría haber fallecido a causa de un aneurisma.

Como se recuerda, Bert Belasco se inició como actor de teatro. En el año 2007, dio el salto a la televisión y participó en varios programas, los cuales le dieron gran popularidad en el mundo artístico.

Además de participar en "Dr. House" y "Let’s Stay Together", apareció en las series American Princess, Superstore, The Mick, The Soul Man, No Names, The Big Show Show, NCIS, Key and Peele, y Justified, entre otras.