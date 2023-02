Doreen Montalvo, actriz de la serie 'The Good Wife', falleció a un mes de sufrir un derrame cerebral. | Fuente: Instagram

Doreen Montalvo, actriz que apareció en series como "The Good Wife", "Elementary" y "La ley y orden", murió a los 56 años por razones que aún se desconocen. No obstante, hacía un mes había sufrido un derrame cerebral según el portal Deadline.

La artista falleció "rodeada de su esposo, Michael Mann, y su familia después de una reciente dolencia repentina". "Doreen no solo brilló en el escenario, sino que iluminó a todos los que la rodeaban. Ella infundió amor en cada papel que interpretó en una variada y exitosa carrera como actriz", aseguró un comunicado emitido por su representante, de acuerdo al portal E! News.

Doreen Montalvo también tuvo una larga carrera en los escenarios de Broadway siendo parte del elenco original del musical "In The Heights" -y en su adaptación cinematográfica-, en "Flash Dance", "The Musical", "Giant", "Mrs Doubtfire" y "On Your Feet!", la historia de Gloria y Emilio Estefan.

Sus créditos en la televisión incluyen "La ley y orden", "Madame Secretary", "One Life To Live", "Smash", "The Good Wife" y "Elementary". En el cine, está pendiente su aparición en el remake de "West Side Story", dirigido por Steven Spielberg que llegará a los cines en 2021.

SE DESPIDEN DE ELLA

La actriz y cantante interpretó varios personajes en la obra original de "In The Heights", escrita y protagonizada por Lin Manuel Miranda, quien lamentó la muerte de su colega.

"Doreen Montalvo fue la primera actriz en hacer una audición para 'In The Heights' en el sótano de la librería Drama en 2002. La primera. Cantó 'Qué Te Pedi' de La Lupe y se incrustó en mi corazón en un instante. Su voz tenía esa lágrima, esa lágrima. Inimitable y de ella", indicó Miranda en su cuenta de Twitter.

Gloria Estefan también tuvo unas palabras para la actriz a través de su Instagram. "En las manos amorosas y la voz angelical de la increíblemente talentosa Doreen Montalvo confiamos los roles de nuestras mamás para nuestro musical 'On Your Feet!'. En diferentes momentos durante la vida de nuestra obra, ella encarnó con entusiasmo, cuidado y profesionalidad a mi madre, la indomable Gloria Fajardo, y la amorosa madre de Emilio, Nena". (Con información de EFE)