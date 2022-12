Skai Jackson, actriz de Disney de 17 años, recibió amenazas de muerte de la rapera Bhad Bhabie. | Fuente: Instagram

La actriz Skai Jackson, de 17 años, conocida por participar en series de Disney como "Jessie" (junto al fallecido Cameron Boyce) y "Campamento Kikiwaka", fue recientemente amenazada de muerte por la rapera e influencer Bhad Bhabie, de 16 años.

Al parecer, Bhabie, llamada en realidad Danielle Brigoli, inició una transmisión en Instagram donde amenazó a la joven artista por supuestamente hablar mal de ella y tener una amistad con su novio mediante una cuenta falsa de la red social.

"Te voy a matar. Ella actúa a las espaldas, lo publica en una cuenta falsa. Parece que me quieres hacer enfadar, veo lo que haces y vas a terminar muerta. Ya verás te voy a matar, no pongas tu ubicación porque voy por ti", son algunas de las amenazas que realizó en directo contra Skai Jackson y que fueron recogidas en video por más de un usuario.

La rapera Bhad Bhabie no se conformó con amenazar a la actriz de Disney, sino que además le escribió: "voy a acosarte", comenzó. La actriz de "Jessie" contestó sin comprender a qué venía el alboroto: "¿qué problema tienes ahora? Ni siquiera he dicho nada sobre ti. No necesito ningún drama en mi vida. Estoy bien. Nadie dijo nada".

En los últimos días Skai Jackson, que pone su voz a Glory Grant en la serie "Marvel Rising", se presentó en la policía e interpuso una denuncia y una orden de alejamiento contra la rapera. Estas fueron accedidas por el juez ya que no se podrá acercar ni a su casa ni a su centro de trabajo.

Una noticia que parece no afectar a Bhad Bhabie como lo dejó en claro en Instagram: "Puedes odiarme por responder a las tonterías con más tonterías, pero eso es lo que soy y no me disculpo por ello. Me niego a ser tan falso como Hollywood. Ustedes pueden jugar con sus cuentas falsas, pero yo siempre diré lo que tengo en mente porque así soy. Ve a buscar tu orden de alejamiento, que yo iré por cheques".

Fue un mensaje en público sobre el que la actriz de Disney no ha opinado directamente. Sin embargo, escribió en Twitter sobre sus logros y esto bien podría ser tomado como una respuesta velada a lo sucedido. (Europa Press)

