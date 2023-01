'Encantada': Disney confirma la secuela de la película y contará nuevamente con la participación de Amy Adams y Patrick Dempsey. | Fuente: Instagram

¡Ya hay guion! Después de que se confirmara que se está trabajando en la secuela de la película “Encantada” y que Amy Adams volvería en el papel de Giselle, Patrick Dempsey también reveló que regresará como Robert Phillip.

La primera parte de la comedia romántico se estrenó en el 2007 y la continuación estará en el catálogo de Disney Plus. Bajo el nombre de “Desencantada”, el actor reveló esta noticia en una entrevista para Good Morning America:

"Acabo de recibir este guion para la segunda película y luego empiezo a revisar y tomar notas", dijo. "Se habla de que comenzaremos a filmar eso en la primavera, lo cual es emocionante", agregó.

El recordado actor de “Grey’s Anatomy” no dudó en destacar la actuación de Adams como la princesa de cuentos de hadas: "Amy Adams es tan asombrosa en esa película", contó Dempsey. "Fue un proyecto divertido del que formar parte".

Como se recuerda, en “Encantada”, Giselle se enamora de Robert y juntos derrotan a la reina malvada, interpretado por Susan Sarandon; por lo que se quedan a vivir en Nueva York, mientras que su exprometido, el príncipe Edward (James Marsden), se casa con Nancy, expareja de Robert.

Para la segunda entrega de este film de Disney, Adam Shankman, quien había asumido el cargo de director, confesó que la secuela "trata sobre Giselle 10 años después y dice: '¿Qué es un feliz para siempre?'"

SU REGRESO A “GREY’S ANATOMY”

La serie de ABC, "Grey's Anatomy", estrenó su temporada 17 y lo hizo con una gran sorpresa cargada de emoción para los fans del programa de televisión.

El drama médico tuvo un episodio doble y el final hizo llorar a más de uno, pues en la escena apareció el Dr. Derek Shepherd y se reencontró con Meredith Grey, después de cinco años.

Ante ello, los fans no se hicieron esperar y expresaron sus emociones con mensajes a través de Twitter:

"El reencuentro de Meredith y Derek me dio toda la vida que necesitaba...pero el "I miss you" y su "I know" me destrozó", "por fin Grey’s Anatomy trae de vuelta al set a Patrick Dempsey en su papel de Derek Shepherd, te extrañamos McDreamy", "llevaba 5 años esperando esto y no voy a superarlo jamás el reencuentro de Derek y Meredith".

