La actriz Gina Carano habló por primera vez tras su despido de 'The Mandalorian'. | Fuente: Disney Plus

Gina Carano, quien recientemente fue despedida de la serie "The Mandalorian", reapareció para hablar por primera vez de su salida del éxito de Lucasfilm que se transmite por Disney Plus. Ella señaló que estaba en la mira.

"Siento que Disney o Lucasfilm o quien sea, ciertas personas de la compañía, han estado apuntando a mi cabeza. Hace unas semanas [previo a su despido], Lucasfilm pidió a un artista que borrara mi personaje y lo reemplazara por otro. Los fans de Cara Dune estaban indignados", comentó en el programa The Ben Shapiro Show.

Por otro lado, Gina Carano aseguró que ha sido víctima de bullying. "He pasado por tanto y he visto tanto, claramente, del acoso que ha tenido lugar. No soy la única que ha sido intimidada por esta compañía y lo sé", reclamó.

La actriz, que interpretó a Cara Dune en dos temporadas de "The Mandalorian", fue despedida tras sus controvertidos comentarios políticos. Ella comentó que se enteró que no regresaría a la serie de Disney Plus de la misma manera que todo el mundo: por redes sociales.

"Miré en Internet y revisé Twitter. Estaba trendeando y el hashtag #FireGinaCarano funcionó", señaló.

PRODUCIRÁ SU PROPIA CINTA

Gina Carano, quien recientemente fue despedida de la serie "The Mandalorian" por sus controvertidos comentarios políticos, ya encontró un nuevo trabajo. Se trata de un proyecto que la devolverá al mundo del cine. Ella se unió al diario conservador The Daily Wire para desarrollar y producir su propia película.

En un comunicado, la actriz anunció que escribirá y producirá una cinta con el apoyo de la conocida plataforma de noticias y del comentarista Ben Shapiro, una de las voces más prominentes del activismo conservador de Estados Unidos.

"Estoy enviando un mensaje directo de esperanza a todos los que viven con el temor de ser cancelados por la turba totalitaria. Mi voz es más libre ahora", afirmó Gina Carano.

La decisión llegó un día después de que Lucasfilm, la productora responsable de las películas de "Star Wars" y de la serie "The Mandalorian", prescindiera de su trabajo y calificara de "aberrantes" algunos de los comentarios perpetrados por la artista. (Con información de EFE)

