Diane Keaton revela que no ha tenido citas con hombres en 35 años. | Fuente: Instagram

La directora y productora de 73 años, Diane Keaton, es considerada una de las mejores actrices de Hollywood. Con dos Globos de Oro y un Óscar bajo la manga, la artista saltó a la fama con Annie Hall, filme en el que actuó junto a Woody Allen, con quien se le relacionó amorosamente.

Con él también grabó “El dormilón” y “La última noche de Boris Grushenko”, películas que la consagraron en 1975 como una actriz cómica, a pesar de que con el tiempo también se convirtió en un ícono de moda en los años 70 por su original forma de vestir.

Sobre su talento se ha hablado mucho, no tanto como de su vida privada, pues solo se le ha relacionado con Al Pacino y Warren Beatty, con quienes mantuvo relaciones en su juventud. No es tan extraño, entonces, lo que revelado en una entrevista con el medio In Style.

De acuerdo con Keaton, su vida diaria consiste en levantarse temprano para alimentar a sus gatos y caballos y realizar otras actividades, que no incluyen acudir a citas románticas con hombres. “Nunca. ¿De acuerdo? Vamos a aclarar esto. Es algo importante. No he estado en una cita, diría yo, en 35 años. (…) Tengo muchos amigos pero no citas”, comentó.

Pero no es la primera vez que Keaton se anima a hablar sobre su vida privada, pues el pasado mes de mayo, durante una entrevista con la revista People, la actriz aseguró que es una mujer que ha sido soltera toda su vida”. “No creo que hubiera sido una buena idea para mí el casarme y estoy segura de que ellos están felices también acerca de eso”, dijo.

No obstante, la protagonista de “Annie Hall” sí optó por la maternidad, y adoptó a una niña llamada Dexter y a un niño Duke. “La maternidad me cambió para siempre. Es la experiencia completa que jamás tuve”, dijo.