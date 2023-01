Ricky Martin, Katy Perry, Carla Morrison y Sia, entre otros artistas, actuaron en un concierto digital por el orgullo LGTBIQ+ | Fuente: Instagram

Ricky Martin, Katy Perry, Carla Morrison y Sia, entre otros artistas, actuaron en un concierto digital por el orgullo LGTBIQ+, que a causa de la pandemia del coronavirus no ha podido organizar las tradicionales celebraciones multitudinarias.Bajo el lema "Can't Cancel Pride" ("no se puede cancelar el orgullo"), artistas y figuras del espectáculo como Billy Porter, Adam Lambert y Cara Delevingne se reunieron desde sus casas en un evento que reivindicó los derechos de la comunidad LGTBIQ+.Uno de los momentos más esperados fue la actuación de Ricky Martin, quien cantó junto a la mexicana Carla Morrison su tema "Recuerda", del recién estrenado álbum "Pausa"."Por esos hombres y mujeres increíblemente fuertes que lucharon por nosotros, mucho antes que nosotros. Hoy, mi música y mis pensamientos son solo para ellos. Donde quiera que estén, los quiero", aseguró el puertorriqueño.

LOS SHOWS

Antes de Martin y Morrison, Katy Perry presentó el sencillo "Daisies" con una colorida actuación que, a falta de escenario, tiró de ingenio y de animaciones por ordenador.Entre los números musicales se intercalaron discursos de activistas, líderes de organizaciones y celebridades como el ganador del Emmy a mejor interpretación masculina Billy Porter."Esta noche levantamos en alto nuestra bandera del arco iris y los valores que representa: vida, unidad, curación, alegría, naturaleza, armonía y espíritu", afirmó.Finalmente, figuras de Hollywood como Darren Criss ("Glee"), Matt Bomer ("Magic Mike") y Neil Patrick Harris ("How I Met Your Mother") homenajearon el 20 aniversario del estreno de "Hedwig and the Angry Inch", un musical que se convirtió en pieza de culto por su temática transgénero.Las donaciones enviadas a este evento, que aún puede repetirse en la página web de iHeartRadio, se entregarán a organizaciones benéficas como National Black Justice Coalition, GLAAD, SAGE y The Trevor Project, esta última con una línea telefónica para la prevención del suicidio, cuatro veces más probable entre la comunidad LGTBIQ+. (EFE)

