Demi Moore reveló en su biografía que el actor de 'Two and a Half Men' perdió su virginidad con ella. Ahora, Jon Cryer la desmintió. | Fuente: Composición en base a imágenes de Instagram.

Demi Moore ha hecho una serie de revelaciones que han puesto de cabeza a Hollywood, en su recientemente publicada autobiografía "Inside Out". La protagonista de “Ghost” no solo habló sobre las infidelidades de su exesposo Ashton Kutcher, sino de las traumáticas experiencias por las que atravesó cuando era solo una adolescente y su madre la prostituyó con un conocido de la familia por US$ 500.

Entre otras confesiones, Moore aseguró que cuando actuó con Jon Cryer, coprotagonista de “Two and a Half Men”, en la cinta de 1984 “No Small Affair”, él perdió la virginidad con ella. “Interpreté a una joven cantante de un nightclub, y Jon actuó como un joven fotógrafo que se enamora de ella. Jon se enamoró también de mí en la vida real y perdió su virginidad conmigo mientras filmábamos esa película”, aseguró la actriz, de 56 años, en su libro.

Demi Moore y Jon Cryer en la película “No Small Affair” (1984). | Fuente: Twitter

Asimismo, Demi Moore sostuvo que este episodio la llevó a pensar posteriormente lo “insensible” que fue con los sentimientos del actor, pues considera que “le robó” lo que podría haber sido para él un momento especial y hermoso.

No obstante, esta afirmación fue desmentida de inmediato por el recordado Alan de "Two and a Half Men", quien utilizó su cuenta de Twitter para explicar que no perdió su virginidad con la actriz y que ya no debe sentirse mal por ello.

“Estoy seguro de que hizo esa suposición basándose en mis habilidades (y en la expresión de sorpresa en mi rostro), pero en realidad perdí mi virginidad en la secundaria”, escribió Jon Cryer.

Sin embargo, aseguró que Demi Moore sí acertó al asegurar que él estaba perdidamente enamorado de ella a principios de los ochenta. “Estuve en la luna por ella durante un momento muy problemático en su vida. No tengo nada más que afecto por ella y ningún arrepentimiento en el mundo”, agregó en Twitter.

Cabe mencionar que, por esos años, la artista ha revelado que consumía drogas (como la cocaína) y que debido a ello tuvo muchas actitudes autodestructivas.

Te sugerimos leer