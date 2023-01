Demi Moore reveló diversos detalles de su vida en su libro de memorias.

Demi Moore decidió contar los momentos más notorios de su vida ─su carrera en Hollywood y sus sonados matrimonios con Bruce Willis y Ashton Kutcher─ así como aquellos que buscó guardar para ella en su libro de memorias "Inside Out" que se lanza este mes en EE.UU. La publicación tiene varios pasajes reveladores de los cuales la actriz habló en "The New York Times". Estos son algunos de ellos.

VÍCTIMA DE ABUSO

En sus memorias, Demi Moore recuerda que pasó su niñez viajando con su familia por EE.UU. hasta que se establecieron en California. Ella contó que la violaron a los 15 años y, un año después, se mudó de su casa.

Demi Moore contó detalles de su matrimonio con Bruce Willis.

SU MATRIMONIO CON BRUCE WILLIS

La actriz de "Ghost" estuvo casada con Bruce Willis del 1987 al 2000. Ella sostuvo, en su libro según "The New York Times", que su entonces esposo creía que su carrera actoral le estaba quitando tiempo de su familia. Incluso, dijo que no estaba seguro si quería estar casado. Juntos son padres de Rumer, Scout y Tallulah Belle.

KUTCHER LA ENGAÑÓ

Luego de terminar con Bruce Willis, Demi Moore empezó a salir con Ashton Kutcher con quien se casó en el 2005. Como él es 15 años más joven que ella, la actriz dijo que la relación se sentía como un rehacer. "Podía regresar en el tiempo y experimentar lo que es ser joven con él, más de lo que pude experimentar cuando estaba en mis veintes".

A los 56 años, Demi Moore se luce en la portada de 'Bazaar'.

La artista quedó embarazada cuando empezaron a salir, pero perdió el bebé a los seis meses. Se divorciaron en el 2013 después de que Moore se enteró de que Kutcher la engañó. "The New York Times" buscó un comentario del actor, pero no contestó.

SUFRIÓ UN ATAQUE DURANTE UNA FIESTA CON SU HIJA

En el 2012, cuando se encontraba de fiesta con su hija Rumer, sufrió un ataque luego de fumar cannabis sintético e inhalar óxido nitroso. De acuerdo a "People", Demi Moore fue hospitalizada antes de entrar en rehabilitación por adicciones y problemas alimenticios.

