Demi Lovato habló nuevamente sobre la sobredosis que sufrió en el 2018. | Fuente: Instagram

Demi Lovato ha contado los pasajes más oscuros que vivió durante su carrera en su nuevo documental biográfico “Dancing With the Devil”, uno de ellos es la sobredosis que casi la lleva a la muerte en el 2018. Recientemente, la cantante estadounidense volvió a hablar sobre este suceso que cambió por completo su vida.

Para una entrevista con el programa Sunday Morning, relata nuevamente la traumática escena que casi acaba con su vida hace tres años. Su adicción a las drogas era incontrolable, pero el solo recordar las palabras que le dieron los especialistas cuando fue hospitalizada hizo que reflexionara al respecto.

“Los médicos me dijeron que tenía de cinco a diez minutos de vida. Si nadie me hubiera encontrado, entonces no estaría aquí”, confesó Demi Lovato. En “Dancing With the Devil”, también había revelado que fue abusada sexualmente mientras se encontraba en un estado en el que no podía dar consentimiento a ninguna acción.

La periodista del espacio televisivo, Tracy Smith, recordó a su entrevistada Demi Lovato que ambas tuvieron una conversación sobre la sobriedad hace cinco años. Había asegurado que estaba en su camino hacia la recuperación, razón por la que le consultó qué había pasado en ese intervalo de tiempo si buscaba rehabilitarse.

“Probablemente tenía 24 años cuando hicimos la entrevista. Me estoy recuperando de un montón de cosas y he estado sobria durante muchos años, pero todavía me siento miserable. Por primera vez en mi vida, esencialmente tuve que morir para despertar”, expresó la intérprete de “Sorry not sorry”.

Fue abusada sexualmente

Para su recién estrenado documental biográfico, Demi Lovato narró haber sido víctima de abuso sexual en dos ocasiones: la primera sucedió cuando ella tenía 15 años, fue violada por un compañero de reparto con el que grabó una película de Disney y la otra ocurrió cuando sufrió una sobredosis por drogas en el 2018.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.

Te sugerimos leer