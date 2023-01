Demi Lovato se pronuncia tras el rompimiento de su compromiso con Max Ehrich. | Fuente: Instagram | Demi Lovato

Después de anunciar su ruptura con Max Ehrich, Demi Lovato se pronunció en su cuenta de Twitter donde decidió comentar por primera vez sobre su separación con el actor de “High School Musical 3”.

“Debería estar durmiendo, pero la vida puede ser dura y me mantiene despierta a veces”, empieza el mensaje del a artista. “Su apoyo, literalmente, me ha hecho llorar. Gracias por tanto, chicos. Estoy sumamente agradecida por su amor, los amo”, continuó la intérprete de “Sorry not sorry”.

Como se recuerda, la relación entre Demi Lovato y Max Ehrich inició en marzo pasado, al inicio de la pandemia. El 22 de julio, Max Ehrich le entregó el anillo de compromiso a la exestrella Disney y solo dos meses después todo terminó abruptamente.

El actor y la cantante eliminaron las fotografías que tenía en sus redes sociales. La pareja había pasado toda la cuarentena juntos y, en ese momento, la artista dijo que esto les había convencido de que "estaban hechos uno para el otro".

La relación entre ellos había permitido a los fans de Demi Lovato pensar que la estrella había encontrado la estabilidad, después de pasar por etapas convulsas por trastornos alimenticios y de adicción a las drogas, problemas por los que tuvo que ser hospitalizada.

EL FIN DE SU COMPROMISO

A solo dos meses de anunciar su compromiso, Demi Lovato y Max Ehrich volvían a acaparar titulares al revelar que cancelaban su matrimonio. Esta noticia también habría sorprendido al actor que, según una reciente confesión en Instagram, se enteró de la ruptura por la prensa.

Ehrich dijo que la cantante en ningún momento le expresó su deseo de terminar con la relación y que se enteró mientras rodaba la película "Southern Gospel" a través de las noticias.

"Estaba en el set con el equipo y los miembros del elenco a mi lado que literalmente me vieron abrir mi teléfono y luego abrir un tabloide", escribió el artista en su comunicado en Instagram. "Esta es la verdad sobre cómo me enteré del final de mi compromiso y la gente de mi película vio cómo todo sucedía y me ayudó a volver al personaje para continuar con mi trabajo", sostuvo.

