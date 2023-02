Demi Lovato deja reflexión tras dos años de su sobredosis por drogas. | Fuente: Instagram

La actriz y cantante Demi Lovato atraviesa una de las mejores etapas de su vida, pues a poco de haberse comprometido con el intérprete Max Ehrich, la exestrella de Disney recordó cómo supueró aquel episodio de sobredosis que sufrió dos años atrás.

Como se recuerda, en julio del 2018, Demi Lovato alarmó al mundo del espectáculo al tener una sobredosis por consumir drogas, que casi le cuesta la vida.

Actualmente, Lovato se encuentra rehabilitada por lo que decidió compartir un extenso mensaje con sus seguidores, en el que asegura se ha podido librar de todos "sus demonios".

“Hoy es mi día del milagro. Soy muy afortunada de tener uno. Representa cómo los doctores del (hospital) Cedars-Sinai salvaron mi vida. Cómo mi vida se convirtió en algo más allá de mis sueños más salvajes”, anotó en su publicación de Instagram.

“Solo dos años después de aquel terrible día, estoy prometida con el amor de mi vida y puedo decir de verdad que estoy libre de mis demonios. Todos y cada uno de ellos. Nunca pensé que este sentimiento fuera posible", añadió.

En ese sentido, la artista indicó que en este tiempo ha trabajado bastante para lograr sentir bien y sobre todo valorarse y amarse ella misma.

"En los últimos dos años, he trabajado más por mí misma que en toda mi vida. Cosas que solían tenerme hundida durante semanas o incluso meses pasan ahora como tormentas tropicales porque mi relación con Dios me ha dado infinita seguridad”, escribió.

“Mucho antes de que tuviera un anillo en mi dedo, tuve la palabra ‘yo’ para recordarme a mí misma que, no importa qué, prometo amarme a mí misma. No puedes amar por completo a alguien más si primero no te amas a ti mismo", sostuvo.

Finalmente, la cantante de "I'm ready" manifestó su agradecimiento a todos los que la han acompañado y apoyado durante este tiempo de lucha.

"Gracias Dios por esta paz y comprensión, pero más que nada por darme la fuerza para atravesar por los momentos más oscuros”, concluyó Demi Lovato.

