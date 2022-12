Demi Lovato habla por primera vez sobre el episodio más difícil de su vida: la sobredosis que tuvo por su adicción a las drogas. | Fuente: AFP

“Demi Lovato: Bailando con el diablo”, así se titula el nuevo documental centrado en uno de los momentos más duros que vivió la cantante estadounidense. El primer tráiler, publicado en YouTube, ofreció un avance de lo que son sus testimonios personales sobre la sobredosis por drogas que la llevó ser hospitalizada de emergencia en el 2018.

A sus 28 años, Lovato ha atravesado altos y bajos por su temprana exposición al estrellato y problemas de salud mental, como sus trastornos alimenticios. Su batalla contra la adicción a las drogas no es nueva, pero nunca había caído tan grave como cuando terminó en un hospital con tres derrames cerebrales y un infarto.

“Crucé una línea que nunca había cruzado. Quiero dejar las cosas claras sobre lo que sucedió”, se le escucha decir al recordar cuando estuvo cerca de perder la vida. En ese entonces, se reportó que la causa de la sobredosis fue la heroína, pero ahora ella misma decide contar por completo cómo fue la etapa más oscura de su vida.

Las secuelas de la sobredosis

“Me quedé con daño cerebral, y todavía estoy lidiando con los efectos de eso hoy. No conduzco un automóvil porque tengo puntos ciegos en mi visión”, revela Demi Lovato en su documental. “Durante mucho tiempo me costó leer. Fue muy importante cuando pude leer un libro, que sucedió como dos meses después, porque mi visión estaba muy borrosa”.

Además del daño cerebral, la intérprete de “Sorry Not Sorry” sufrió un ataque al corazón que la mantuvo entre la vida y la muerte. A la fecha, tiene claro que repasar estas escenas difíciles ayudan a no querer volver a lo que experimentó y se mostró agradecida de que el “lado emocional” fue clave para su terapia.

“Me enfrenté a muchas consecuencias y siento que todavía están ahí para recordarme lo que podría pasar si alguna vez vuelvo a entrar en un lugar oscuro”, agregó. “Estoy muy agradecida de ser alguien que no tuvo que hacer mucho en rehabilitación. La rehabilitación vino por el lado emocional”.

Según asegura la famosa artista Demi Lovato, todo eso tenía que pasar para aprender lecciones valiosas: “Fue un viaje doloroso, y miro hacia atrás y a veces me pongo triste cuando pienso en el dolor que tuve que soportar para superarlo, pero no me arrepiento de nada”.

“Demi Lovato: Bailando con el diablo” se estrenará a través de la plataforma YouTube el 23 de marzo.

