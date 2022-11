Demi Lovato se identifica con el género no binario. | Fuente: Instagram

Demi Lovato se identifica con el género no binario. ¿Qué significa esta declaración? Desde este momento, ha decidido no utilizar los pronombres femeninos o masculinos, ya que no representan su género en su totalidad. “Elle”, o they/them en inglés, es la forma neutra en la que ha pedido que le llamen.

“Quiero aprovechar este momento para compartir algo muy personal con ustedes. Durante el año y medio que ha pasado, he estado sanando y haciendo un trabajo de autorreflexión. Tuve la revelación de que me identifico como no binario, con ello oficialmente cambiaré mis pronombres a they/them (elle)”, explica en un video publicado en su Twitter oficial.

En esa misma línea, Demi Lovato detalla que este descubrimiento le permite conectar más con su persona, después de atravesar unos años difíciles por su adicción a las drogas y desestabilidad emocional. Como se recuerda, casi pierde la vida por sufrir una sobredosis en el 2018.

“Siento que esto representa por completo la fluidez de mi expresión de género y me permite sentirme más auténticx y real para la persona que soy y aún estoy descubriendo”, admitió en el mensaje para sus fans. “Todavía estoy aprendiendo y encontrándome a mí mismx. No pretendo ser un experto o portavoz”.

Demi Lovato y su bisexualidad

Esta no es la primera vez que Demi Lovato habla sobre temas relacionados a la comunidad LGTB, años atrás ya había declarado ser bisexual. A pesar de ser un rostro de Disney en sus primeros años de carrera profesional y luego tener una imagen pública a nivel mundial, lo más difícil fue contarlo a su círculo cercano.

“Sentí que tuve un secreto por muchos años. Pero sentí que realmente quería ser mi ‘yo’ auténtico y estaba cansada de tenerla dentro de mí. Yo estaba a punto de salir con una chica y si mi mamá lo veía, la quería llamar y decirle: ‘Hola mamá, solo para que sepas, voy a salir en una cita con una chica y quiero que sepas lo que estaba pasando’”, dijo el año pasado en una entrevista con Entertainment Weekly.

