Demi Lovato contó en una entrevista que el 24 de julio de 2018 estuvo a punto de morir tras una sobredosis de opioides, tres meses después de alcanzar los seis años de sobriedad. La cantante reveló en una entrevista que uno de los motivos que la llevó a recaer fue su desorden alimenticio.

En el podcast “Pretty Big Deal” con la modelo Ashley Graham, Lovato explicó que ella se encontraba en el camino de la recuperación. Sin embargo, poco a poco se fue cansando de vivir una mentira ya que en realidad no se sentía bien con su cuerpo cuando se miraba en el espejo.

“Yo estaba desgastándome y honestamente creo que eso fue lo que desató todo lo que pasó en el último año: yo pensé que había encontrado la recuperación, cuando no lo había hecho. También, el haber vivido este tipo de mentira y tratar de decirle a todo el mundo que estaba feliz conmigo misma, cuando no era el caso”, señaló.

La ex estrella de Disney indicó que le costaba muchísimo mantenerse en cierto peso lo cual la llevó a tomar decisiones equivocadas. “Tenía que trabajar muy duro en el gimnasio, seis días a la semana para mantener la figura que tenía y eso me llevó a mi destino. no quiero volver a irme por ese camino y no estoy dispuesta a destruir mi salud mental para verme de cierta forma”, expresó.

Si bien la actriz no señaló culpables, indicó que no se rodeó de la gente correcta ya que le hacían comentarios criticando su figura y no pudieron ver los síntomas.

“Creo que cuando tienes ciertas personas a tu alrededor que te están diciendo ciertas que debes de verte de alguna forma, lo hace más difícil. Y yo estaba en esa situación… Cuando no tienes gente que sepa las señales a tu alrededor… lo que yo necesitaba era que alguien llegara y me dijera ‘deberías ver cuánto te estás ejercitando’, o ‘hacer ejercicio tres veces al día es un poco excesivo’” declaró.

La también actriz apuntó que ahora está mirando las cosas de manera distinta y que todo lo vivido en algún momento lo está enfocando en su nuevo disco. “Tomé una decisión al entrar a este álbum y no me voy a preocupar de cómo me veo. No me voy a preocupar en verme de cierta forma, no es quien soy”.

