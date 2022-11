Debbie Harry confiesa que fue abusada sexualmente. | Fuente: Instagram

Debbie Harry, conocida por su rol de vocalista en la banda de pop rock y punk formada en 1974, Blondie ha hecho una revelación en su libro de memorias que ha sorprendido a sus más asiduos fanáticos.

El portal The Sun tuvo acceso al libro que se publicará el próximo mes de octubre, en el cual la intérprete de “One way or another” revela que hace décadas sufrió una violación tras ser amenazada con un cuchillo, cuando un ladrón entró a robar a su casa en Nueva York, en donde vivía con su novio, Chris Stein.

Según el relato de la cantante, tanto ella como su expareja fueron atados por el ladrón, que aprovechó para hurgar en las pertenencias de Debbie en busca de algún artilugio que valiera dinero.

El ladrón encontró y juntó las guitarras de Debbie, la cámara de fotos de su expareja y luego desató las manos de la cantante. “Me dijo que me bajara el pantalón”, escribe la intérprete, y luego revela que el sujeto abusó sexualmente de ella y solo la dejó para que pudiera limpiarse. “Las guitarras me dolieron más”, dijo la vocalista de “Blondie”.

De acuerdo con el periódico The Sun, el terrible ataque sexual ocurrió en los años 70, antes de que Debbie saltara a la fama. Se presume que el incidente no fue reportado a la policía en su momento.

Otras vivencias de la cantante son relatadas en este libro, en donde narra detalles de cómo se salvó de ser una de las víctimas del asesino en serie Ted Bundy. Debbie Harry reveló que, cuando intentaba cruzar la ciudad para ir a un bar, un hombre se ofreció a llevarla, pero se dio cuenta que su vida corría peligro cuando se percató de que todo el interior del auto estaba destruido.

Milagrosamente, la cantante logró escapar del auto del asesino, y años más tarde cuando este fue descubierto y se conoció la forma con la cual captaba a sus víctimas, Harry cayó en cuenta de que se trataba de la misma persona que se había ofrecido a llevarla.