Angelina Jolie, Elizabeth Moss y Viola Davis forman parte del top diez de las actrices mejor pagadas del mundo, según Forbes. | Fuente: Composición

Estrellas de televisión y cine. Así está conformada la lista de las diez actrices mejor pagadas del mundo que compartió este 2 de septiembre la revista Forbes, con Sofía Vergara, estrella de la serie “Modern Family”, a la cabeza.

La actriz colombiana se llevó 43 millones de dólares los últimos 12 meses, logrando resaltar por encima de Angelina Jolie, quien logró recaudar 35 millones. Mientras, en tercer puesto quedó Gal Gadot, quien da vida a la superheroína de “Wonder Woman”, con 31 millones de dólares.

De esta terna vale sacar una conclusión: que Vergara, una estrella de televisión, se haya colocado por encima de sus pares del mundo del cine. Y es que, según la prestigiosa publicación, la pandemia de la COVID-19 hizo que la pantalla chica ganara protagonismo.

En cuarto lugar, Melissa McCarthy, la comediante recordada por su papel en “Gilmore Girls”, despunta con sus 25 millones de dólares recaudados. Le sigue la veterana Meryl Streep, que incluso para ser un año con cines clausurados, logró embolsarse 24 millones y estar en el quinto puesto de la lista.

DE EMILY BLUNT A VIOLA DAVIS

Al igual que su colega Streep, Emily Blunt recibió buena parte de sus ingresos de la pantalla grande, pese al parón que provocó la crisis sanitaria en Hollywood. Eso no fue impedimento para que la actriz ganara 22,5 millones de dólares y se ubique en el sexto lugar de la lista.

En el séptimo puesto, la australiana Nicole Kidman volvió a repuntar con un total de USD 22 millones en los últimos 12 meses. El último año participó en series como “Big Little Lies” y “The Undoing”, mientras que se prepara para estrenar la cinta “The Prom” en Netflix.

En octavo puesto se situó Ellen Pompeo, la protagonista de “Grey’s Anatomy” que con 19 millones de dólares tiene asegurado su lugar en la lista. Y en noveno, otra estrella de televisión, Elisabeth Moss, quien gracias a su papel en “The Handmaid’s Tale” logró recaudar 16 millones.

Finalmente, debutó en el top diez Viola Davis, con 15,5 millones de dólares que fueron desembolsados gracias a su papel en “Murder” y “Ma Rainey’s Black Bottom” de próximo lanzamiento por Netflix.

EL TOP 10 DE LA REVISTA FORBES

1. Sofía Vergara (43 millones de dólares)

2. Angelina Jolie (35,5 millones)

3. Gal Gadot (31,5 millones)

4. Melissa McCarthy (25 millones)

5. Meryl Streep (24 millones)

6. Emily Blunt (22,5 millones)

7. Nicole Kidman (22 millones)

8. Ellen Pompeo (19 millones)

9. Elisabeth Moss (16 millones)

10. Viola Davis (15,5 millones)

