David y Victoria Beckham celebran 21 años de amor. | Fuente: Instagram

David y Victoria Beckham celebran su 21 aniversario de bodas en un año en el que ha habido de todo, pero sobre todo rumores de distanciamiento entre ambos. Este 4 de julio es el aniversario de boda de uno de los matrimonios internacionales más mediáticos y decidieron celebrarlo con mensajes en redes sociales.

Aunque ya se ha encargado David Beckham de desmentir públicamente su separación, la pareja sigue estando igual de enamorada que el primer día. Son cuatro los hijos que tiene el matrimonio: Romeo, Brooklyn, Harper y Cruz, frutos que cosecharon hace ya 21 años.

Fue en el estadio Old Trafford donde se conocieron por primera vez. Él estaba jugando un partido de fútbol, cuando por aquel entonces estaba en el Manchester United, mientras que ella, una joven cantante de las Spice Girl, le enamoró.

Para celebrar sus 21 aniversario, el exfutbolista le dedicó una publicación en su cuenta de Instagram contando una anécdota de cómo se conocieron.

“Bueno, hace unos 23 años me senté en una habitación con Gary Neville y las Spice Girls estaban en la televisión y me volví hacia él y le dije "ohhhh me gusta esa del pequeño traje negro" quién hubiera pensado que todo esto años después celebramos 21 años de matrimonio y tenemos 4 de los niños más hermosos y perfectos. Gracias y feliz aniversario Te amo”, se lee.

Asimismo, Victoria Beckham también se animó a hacerle una dedicatoria: “Feliz aniversario, David Beckham. No puedo creer que hayan pasado 21 años desde que dijimos "Sí, quiero". Cuatro niños, cuatro perros, muchas risas y te quiero más cada día”.

AMOR EN REDES SOCIALES

En febrero de este año, la pareja se animó a compartir más momentos juntos de sus inicios como enamorados. El clip publicado en su cuenta oficial de Instagram muestra una breve sesión de preguntas que hace la reconocida empresaria a su futuro esposo:

“¿Qué fue lo que hizo enamorarte de Victoria?”, se oye decir a la persona detrás del lente. “No puedo elegir solo una cosa. Fue todo el conjunto lo que me hizo enamorarme de ella”, comentó el exjugador de Real Madrid en referencia a su relación con la exmiembro del grupo Spice Girls.

Cabe destacar que los Beckham aparecen con un típico look de la época, ya que ella lleva el cabello corto y él luce una bandana en la frente, un accesorio muy común a finales de los 90. “¿Soy aburrida?”, le pregunta ella. “No, querida. Eres brillante”, respondió Beckham y recibió un cálido abrazo de su pareja.