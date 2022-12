Danna Paola estrenó, hace poco, su nuevo videoclip 'Contigo', con la participación de Sebastián Yatra, Ester Expósito y más artistas. | Fuente: Instagram / Danna Paola

A sus 25 años, no es poco lo que ha conquistado Danna Paola en el terreno artístico. Sin embargo, no basta con haber participado en “Élite”, una de las series más exitosas de Netflix, o lanzado más de un sencillo en medio de la pandemia del coronavirus: la artista debe continuar lidiando con los rumores en torno a su vida privada.

El más reciente chismorreo la involucró en un supuesto amorío con Sebastián Yatra, quien tras grabar un tema con ella y dedicarle una canción en vivo, encendió las especulaciones en sus seguidores que, al enterarse de su ruptura con la argentina Tini Stoessel, apuntaron sus dardos contra la actriz mexicana.

Sin embargo, Danna Paola no bajó los brazos. Ni entonces ni ahora. Y en una reciente entrevista con El Comercio, al referirse a sus éxitos “Mala fama” y “Sola”, indicó que no busca ser la manzana de la discordia en ninguna relación. “Yo no me meto en las guerras de nadie. Me dedico en esta industria a trabajar, a compartir mi música”, señaló.

Y, seguidamente, defendió su derecho a mantener en reserva sus romances. “Si tengo una relación o no con alguien de mi trabajo, son nuestras cosas. Hay que respetar que muchas personas están pasando por malos momentos en sus relaciones en esta cuarentena, estamos pasando malos momentos. Respetemos ambas partes”, expresó.

SALIR AL FRENTE DE LAS CRÍTICAS

Danna Paola suele hablar alto. Lo hizo cuando le respondió de manera contundente a una participante de “La Academia”, o también al momento de relatar sus difíciles experiencias durante las grabaciones de “Élite”, o al lidiar con la prensa durante su regreso a México, después de triunfar en España. Ejemplos sobran.

De allí que, frente a las críticas, la artista admitió no sentirse presionada. “Porque no tengo que dar explicaciones a nadie de mi vida privada, sino más bien de mi música y mi trabajo”, manifestó. Sin embargo, que guarde discreción en estos aspectos no quiere decir que acepte los inventos alrededor de su vida. Y sobre eso fue clara:

“Pero sí que se inventen algo que no está cool, porque no es verdad, porque estoy compartiendo algo que es a raíz de trabajo con un artista, es como duh (…) Soy una figura pública y estoy expuesta a todas estas cosas, pero ya estoy acostumbrada; entonces no pasa nada”.

Para Danna Paola, “las redes sociales son muy tóxicas”. Pero, aun así, destaca que bien utilizadas pueden encauzarse esfuerzos hacia buenas causas. “Estoy muy involucrada en lo que se pueda para ayudar con la pandemia; con el movimiento del Blackout Tuesday que acaba de pasar en Estados Unidos; tengo un proyecto importante para el mes del Pride”, apuntó.

Te sugerimos leer