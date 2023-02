Danna Paola habla por primera vez sobre Eleazar Gómez. | Fuente: Composición

Tras ser acusado de violencia doméstica, Eleazar Gómez ha acaparado las portadas de todos los medios mexicanos y peruanos luego de que golpeara a la modelo Stephanie Valenzuela el día que le pidió matrimonio.

Como se recuerda, esta no es la primera vez que el actor tiene este tipo de antecedentes ya que su expareja, Danna Paola, también sufrió abusos por parte de él. A dos meses de haberse iniciado el proceso en contra del artista, la intérprete de “Calla tú” habló por primera vez sobre su fatal experiencia.

La popular ‘Lucrecia’ de Élite se animó a dar un mensaje de esperanza para las mujeres que, como ella, han podido superar esta etapa:

"Es un tema que como mujer no me gustaría revivir, porque no es hablar sobre una situación en específico... Al ver titulares como estos por supuesto (noticias sobre Eleazar Gómez) que a uno le causa un shock, pero creo que la mejor manera que he tenido es con el apoyo de mi familia y de mis amigos... Tenía la necesidad de hablar de otra manera, mi responsabilidad como mujer es justamente hablar y alzar la voz de la manera en que yo quiera", comentó para el programa “Suelta la Sopa”.

A pesar de que su relación el actor mexicano pasó hace muchos años -cuando trabajaron juntos en “Atrévete a soñar”- para Danna Paola, hablar sobre esto le ha servido como catarsis ya que se calló por mucho tiempo.

EL MENSAJE DE VALENZUELA

A través de sus redes sociales, Stephanie Valenzuela compartió unas palabras con sus seguidores luego de haber sido brutalmente agredida por Eleazar Gómez, quien era su pareja. Así es como, dejó claro que desea que la vean sonriendo, porque saldrá adelante de esta situación tan difícil.

“Gracias por tanto cariño quería que me vean sonriendo porque así quiero estar pronto, soy una mujer muy fuerte y sé que de esta me levanto”, escribió la modelo peruana de 30 años en una antigua fotografía junto a su mascota.

