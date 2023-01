Danna Paola se refirió a su trayectoria artística como cantante y actriz. | Fuente: Instagram / Danna Paola

A sus 25 años, Danna Paola tiene una trayectoria más que consolidada. Empezó en el mundo de la música con apenas seis años e ingresó a la televisión teniendo cinco, cuando se sumó al elenco de “Rayito de luz”.

Por todo ello, en una reciente entrevista con la revista NOIR, la estrella mexicana de “Élite”, la exitosa serie de Netflix, hizo un balance de su trayectoria artística. “El encontrarme a mí misma y un día sentirme segura fue un proceso bastante mágico, creo que esa es la palabra”, dijo.

De este autoconocimiento se debe el que Danna Paola sienta que cada momento de su vida la haya marcado. “Cada proceso, cada etapa, ha sido muy importante y creo que esta [la pandemia de la COVID-19] ha sido la más fuerte de todas para mí”, apuntó.

Por otro lado, la cantante aseveró que su manera de ser contribuyó a cada proyecto en el que se vio envuelta. “La visión justo es seguir siendo fiel a mi personalidad, a mi persona, a seguir siendo auténtica. Una mujer fuerte, determinada, muy segura y mantenerme en esa línea”, señaló.

En ese sentido, su versatilidad para la música y la actuación le han permitido considerarse a Danna Paola como una “artista muy redonda y muy completa”. “Sentí la responsabilidad de posicionarme tanto en la música, en la actuación, en el mundo, pero sobre todo como una mujer joven que tiene muy seguro lo que quiere y trabaja día a día para lograrlo”, finalizó.

SU CUARTO DISCO EN CAMINO

Cuando Danna Paola decidió no participar en la cuarta temporada de la serie "Élite", la artista mexicana explicó que necesitaba más tiempo dedicarse a su música. Su primer paso en ese sentido fue el lanzamiento en febrero de su disco "Sie7e". Sin embargo, no se quedó ahí.La cantautora contó en una entrevista con EFE que ya prepara su segunda producción del año. Se trata de un álbum con temas y canciones producidas durante la pandemia en el que ha "participado en todo sentido”."Estoy muy ansiosa por contarle a mi público todo lo que tengo para ellos. En los últimos meses he vivido un proceso superinteresante. He aprovechado la cuarentena para terminar el álbum, que sale en último trimestre", dijo Danna Paola.

"Viene con un concepto increíble, diferente e innovador. Se trata de un diario de mi último año. Es como una extensión de mi vida”, aseguró la artista que ya ha sacado al mercado varios sencillos, con los que ha ido dejando claro detalles y ha hechos revelaciones sobre su vida personal.“Las canciones son de mi autoría y también he estado involucrada en todo el concepto artístico del disco. Desde el arte gráfico, los videos y otros detallitos que nos emocionan mucho a mí y a mi equipo. Todo”, afirmó.

