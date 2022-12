Danna Paola confesó haber sufrido de bullying desde pequeña. | Fuente: Instagram / Danna Paola

Con la tercera temporada de “Élite” a punto de estrenarse, Danna Paola, una de sus protagonistas, visitó recientemente el set del programa “La Resistencia”, conducido por David Broncano, donde confesó más de un detalle íntimo de su vida.

Uno de ellos que llamó fuertemente la atención fue el hecho de que la mexicana haya estado a punto de dejar su carrera actoral para dedicarse a la cocina. “Hace siete años estuve a nada de retirarme del medio artístico, porque estaba harta y quería estudiar gastronomía en Le Cordon Bleu”, afirmó.

Asimismo, la actriz reconoció que su trayectoria al estrellato ha resultado difícil. “Siempre sufrí mucho bullying, porque la gente no creía en mí, no me tomaban en serio. Fue complicado”, apuntó la artista.

De allí que, en un momento de su vida, Danna Paola haya considerado abandonar la interpretación, profesión a la que se dedica desde pequeña. “Era una adolescente muy rebelde”, añadió luego, y aseguró que entonces se sintió agotada de la actuación y el canto.

Sin embargo, si no se retiró de los reflectores, fue porque su rol en un musical le hizo cambiar de perspectiva. “Llegó ‘Wicked’, en la que yo era la bruja verde, la hicimos en México una temporada y creí en mí como cantante”, indicó.

TERCERA TEMPORADA DE "ÉLITE" YA TIENE FECHA DE ESTRENO

La tercera temporada de “Élite”, la serie española de Netflix, regresará con su tercera temporada el próximo 13 de marzo a través de la plataforma de streaming. Los estudiantes de Las Encinas vuelven a Netflix en marzo que contará el regreso de Polo al colegio, después de ser denunciado por Carla de la muerte de Marina.

"La situación de tensión que genera su presencia entre todos los alumnos solo puede terminar de una manera: con una nueva tragedia en Las Encinas. En la tercera temporada de "Élite", los protagonistas se enfrentarán a sus últimos meses en el instituto, una etapa en la cual tendrán que tomar decisiones que pueden cambiar su futuro para siempre. Un viaje en el que el amor, el sexo, y la amistad estarán más presentes que nunca, pero también los celos, los secretos y el ansia de venganza, que amenazan con destruir unas vidas que en realidad solo estaban a punto de empezar…", se lee en la descripción de la temporada.

El reparto de "Élite" está conformado por Miguel Bernardeau (Guzmán), Danna Paola (Lu), Itzan Escamilla (Samuel), Arón Piper (Ander), Omar Ayuso (Omar), Ester Expósito (Carla), Mina El Hammani (Nadia), Álvaro Rico (Polo), Georgina Amorós (Cayetana), Claudia Salas (Rebeca), Jorge López (Valerio), Sergio Momo (Yeray) y Leïti Sène (Malick).

