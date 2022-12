'Pasión de gavilanes' fue una novela colombiana emitida en el 2003. | Fuente: Facebook

La actriz Danna García generó polémica en las redes sociales luego de que asegurara que se “sentía sola” cuando estaba grabando la novela “Pasión de gavilanes”; sin embargo, todos se reencontraron por medio de la tecnología y su conversación fue muy cálida.

La colombiana aseguró que no hay problemas entre ellos y están mejor que nunca: “Nos ha unido esta crisis yo siento porque desde que yo me enfermé y contacté con ellos a través de un mensaje la respuesta ha sido muy linda”, confesó.

Además, comentó que se han estado mandando mensajes a cada momento y se han preocupado por su salud: “Nos hemos escrito mensajes internamente especiales. Natasha si tú me ves yo te agradezco mucho todo lo que me has escrito, te agradezco mucho”.

Por otro lado, Danna García se emocionó al confesar que ahora el elenco de “Pasión de gavilanes” tiene un chat de WhatsApp.

“Y sí tenemos un chat. Ellos tienen un chat, mis compañeros, creo que el único que no está en el chat es Mich [Michel Brown], no sé por qué, y Natasha me escribió que si me podía unir al chat y le dije ‘claro, cómo no me van a unir al chat’, entonces ahí estamos juntos en el chat”, concluyó la actriz.

POSITIVO POR TERCERA VEZ

La actriz Danna García ha dado positivo por tercera vez al nuevo coronavirus y ya lleva más de dos meses sin ver a su hijo Dante. Después de superarlo dos veces, la protagonista de “Pasión de gavilanes” espera salir adelante de nuevo para reencontrarse con su familia.

Como no puede salir, la colombiana se comunicó con un programa de Univisión y Telemundo para contar cómo contrajo la enfermedad en su primer diagnóstico. De acuerdo con sus declaraciones, confesó que estaba en Miami y viajó a España para resolver algunos asuntos, así que se quedó en la casa de sus suegros.

Danna García aseguró que su suegra fue quien estaba mal de salud, estornudaba y tosía, pero le dijo que solo era alergia. Sin embargo, se hicieron las pruebas y estaban contagiados de la COVID-19.

