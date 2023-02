Danna García recayó por coronavirus, después de un mes de su primera prueba médica. | Fuente: Instagram

Danna García se encuentra bajo observación médica, luego de que la actriz colombiana diera nuevamente positivo en una prueba de coronavirus. A inicios de abril, su estado de salud pareció mejorar notablemente, pese a que había sido internada en un hospital por complicaciones ante el contagio de COVID-19.

Sin embargo, la protagonista de “Pasión de Gavilanes” tuvo una recaída por coronavirus. A través de historias en Instagram, reveló a sus seguidores que, esta semana, le volvieron a hacer un examen y su prueba de la COVID-19 resultó positiva, por segunda vez.

“¡Antes que nada gracias por todo! Los quiero, tengo que compartirles algo... Tengo nuevamente COVID-19”, escribió Danna García para conocimiento de sus seguidores. A pesar de su más reciente resultado, la famosa actriz tomó con optimismo la noticia y continuará con el tratamiento.

Cabe destacar que, entre las celebridades, la actriz de "Pasión de Gavilanes" estuvo entre las primeras en anunciar su contagio de coronavirus.

“Saldremos adelante. Los exámenes de esta semana salieron positivos otra vez”, agregó acompañada de una fotografía de ella sonriendo, desde su cuenta oficial de Instagram.

Su actitud positiva no fue bien recibida por todos. “Una persona cercana me escribe que no ponga fotos sonrientes si tengo COVID-19. Mi respuesta es: ya es suficientemente difícil esta situación como para sentir autocompasión. Es momento de estar positivos y luchar para salir adelante”, refirió Danna García sobre su estado emocional.

El pasado 16 de marzo, Danna García anunció públicamente que se había contagiado de la COVID-19. Conforme pasaban las semanas, el panorama era más esperanzador y aseguró sentirse recuperada.

“¿Ustedes? ¿Cómo lo llevan? Me siento recuperada, con algunas secuelas que sanarán con el tiempo. De este virus duele más ver a tu familia enferma que tenerlo. Con mi familia española aunque nos infectamos juntos, ellos con neumonía”, respondió la actriz a un usuario en Twitter.

