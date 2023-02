La ex Miss Colombia compartió un emotivo video de su primera vez nadando tras su duro proceso de recuperación. | Fuente: Instagram

Poco a poco, Daniella Álvarez está recuperando las actividades cotidianas que llevaba antes de la amputación de su pierna izquierda. El proceso de recuperación ha sido largo, pero eso no evita que esté lista para disfrutar de la vida y pasar los mejores momentos con su pareja, amistades y familia.

En un video de Instagram, la ex Miss Colombia compartió el emotivo momento de su primera vez en el mar luego de atravesar esta situación tan difícil en su vida. Para ella, estos meses no han sido fáciles, pero sentirse nuevamente rodeada del agua y comprobar que podía volver a nadar ha sido completamente satisfactorio.

“¡Y después de todo lo duro y lo difícil que ha sido mi proceso, qué linda recompensa es volver a sentir el agua del mar! Llevaba días preguntándome cómo sería volver a nadar, pero más que eso, era mi duda de no saber si volvería a disfrutarlo como antes”, escribió la modelo colombiana en la leyenda de la publicación.

En ese sentido, la ex reina de belleza Daniella Álvarez reafirmó una de las frases que se han hecho presentes en su vida desde que perdió parte de su pierna: nada es imposible. En las capturas de video, se le puede ver junto a un familiar, quien la llevó en sus brazos hasta antes de saltar al agua.

“Otra vez lo compruebo: nada es imposible. Aquí estoy con mi prima hermana del alma, quien en mis días más duros me prometió que juntas volveríamos al mar... Aquí estamos y yo demasiado feliz”, concluyó en su mensaje.

UN PROCESO QUE EMPEZÓ EN MAYO

La ex Miss Colombia, Daniella Álvarez, contó que todo comenzó en mayo cuando le iban a hacer una "operación que supuestamente iba a ser sencilla": el retiro de "una masita muy pequeña, como una moneda (...) que tenía en mi abdomen".

"Cuando los médicos entraron a sacarme esta masita, se dieron cuenta que estaba absolutamente pegada a la aorta y en las personas jóvenes las arterias no funcionan igual que en los adultos. En estos momentos cuando me fueron a retirar mi masita, mi aorta (...) se cerró", relató la modelo de 32 años.

"Enseguida tuve que tener una segunda operación el mismo día, segunda operación donde los doctores me hicieron una reconstrucción de la aorta con un injerto que no funcionó bien con mi cuerpo y tuve que entrar a una tercera operación, donde con otro tipo de injerto la aorta quedó muy bien pero me causó una isquemia -estrés celular por la disminución transitoria del flujo sanguíneo- desde la parte de mi ombligo hacia abajo, hasta mis pies", agregó.

