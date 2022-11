Daniella Álvarez recuerda la operación que le cambió la vida hace un año: 'Es un día que no olvidaré'. | Fuente: Instagram

En mayo del 2020, la modelo Daniella Álvarez conmocionó a todos sus fanáticos luego de anunciar que su pierna había sido amputada por presentar una isquemia -estrés celular por la disminución transitoria del flujo sanguíneo- por lo que su vida cambió completamente.

Ha pasado un año desde ese hecho por lo que la ex Miss Colombia decidió publicar una foto de su proceso recordando cómo comenzó todo y aseguró sentirse agradecida por estar viva gracias al apoyo de su familia.

“El 15 de mayo se cumplió un año de la cirugía que cambió mi vida para siempre. Un año en el que he luchado contra todas las dificultades, aprendiendo lo importante que es ACEPTAR, VALORAR y AGRADECER”, comenzó su mensaje Daniella Álvarez.

“Que importa lo difícil que es o ha sido, yo decido ser feliz cada día de mi vida. Gracias, papá Dios, Virgencita, a mi familia y a todos ustedes que hacen parte de mi proceso. El 15 de mayo, un día que nunca olvidaré, una nueva oportunidad que no desaprovecharé”, concluyó la modelo colombiana quien recibió miles de comentarios positivos en sus redes de fanáticos que aplaudieron su fortaleza.

Una lucha que empezó en mayo del 2020

La exreina de belleza Daniella Álvarez, que además es propietaria de una boutique, contó que todo comenzó en mayo del año pasado cuando le iban a hacer una "operación que supuestamente iba a ser sencilla": el retiro de "una masita muy pequeña, como una moneda (...) que tenía en mi abdomen".

"Cuando los médicos entraron a sacarme esta masita, se dieron cuenta que estaba absolutamente pegada a la aorta y en las personas jóvenes las arterias no funcionan igual que en los adultos. En estos momentos cuando me fueron a retirar mi masita, mi aorta (...) se cerró", relató la modelo de 32 años.

Agregó: "Enseguida tuve que tener una segunda operación el mismo día, segunda operación donde los doctores me hicieron una reconstrucción de la aorta con un injerto que no funcionó bien con mi cuerpo y tuve que entrar a una tercera operación, donde con otro tipo de injerto la aorta quedó muy bien pero me causó una isquemia desde la parte de mi ombligo hacia abajo, hasta mis pies".

