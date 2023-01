El actor español Dani Rovira anunció que tiene cáncer, pero está optimista por el buen pronóstico. | Fuente: Instagram

El popular actor español Dani Rovira anunció, a través de su perfil de Instagram, que tiene cáncer, en concreto linfoma de Hodgkin, y que ha empezado con el tratamiento de quimioterapia.

"Hace una semana que me lo han diagnosticado aunque llevaba ya meses arrastrando cierto cansancio y malestar", asegura el protagonista de la película "8 apellidos vascos", por el que ganó un premio Goya, que dice afrontar "sin miedo" una previsiblemente "larga lucha contra el bicho", pero que tiene "buen pronóstico".

"No tengo miedo, estoy tranquilo, llevaré estos meses una mochila quizá un poco más pesada en tiempos de incertidumbre, miedos y pandemia, pero no me faltan fuerzas ni ganas para salir airoso de esta", señala el actor, de 39 años.

Dani Rovira añade que "tiene buen pronóstico" y que los doctores le transmiten "muy buenas sensaciones".

"Eso sí, pasaré a formar parte de esa población de alto riesgo cuando las defensas y el sistema inmunitario empiecen a fallarme en unos días, así que tendré que cuidarme, cuidar y dejarme cuidar", continúa el ganador del Goya.

El actor de Málaga (sur de España) dice estar en su casa acompañado por sus tres perros y su "compañera de vida" Clara, en alusión aparente a la actriz Clara Lago con la que emprendió una relación a raíz del rodaje de "8 apellidos vascos" (2014), la película española más taquillera de la historia.

"Todo esto pasará, ánimo a todos y todas en estos momentos complicados, pero para eso están los retos, para superarlos y que lo aprendido nos haga mejores personas", concluye el post de Dani Rovira que acompaña de una foto con una vía abierta en su brazo izquierdo, una imagen que ha recibido miles de "me gusta".

El linfoma de Hodgkin es un subtipo de cáncer que afecta a un tipo de glóbulos blancos cruciales para el sistema inmunitario. (EFE)

