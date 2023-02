Daddy Yankee cumplió 43 años. | Fuente: Instagram

El pionero del reguetón, Daddy Yankee, celebró su cumpleaños número 43 años el último lunes 3 de febrero y la pasó al lado de su esposa Mirreddys González, en un yate en la Isla Palomino de Puerto Rico.

Daddy Yankee y Mirreddys González han mantenido su relación con mucha privacidad y no suelen compartir fotografías juntos, pero en esta ocasión la cónyuge del reguetonero hizo la excepción y realizó una publicación en su cuenta de Instagram.

La esposa de Daddy Yankee expresó sus sentimientos hacia el cantante puertorriqueño, con quien tiene tres hijas. “Hoy celebro tu vida mi amor”, escribió Mirreddys González en la red social.

“Amarte es razón suficiente para celebrar, pero tu cumpleaños me hace celebrar aún más. Te mereces muuuuuchas cosas buenas pero lo más que deseo es que tengas toda la felicidad que tú me has dado a mí”, anotó.

“FELIZ CUMPLEAÑOS AMOR MÍO. Todo ser vivo cumple una vez al año y lo celebran, pero, alguien tan especial como tú solo ocurre UNA VEZ EN LA VIDA. Mientras Dios me lo permita siempre te celebraré. TE AMO”, concluyó la pareja de Daddy Yankee.

Asimismo, su amigo y manager, el productor musical Rafael Pina, rememoró cómo conoció a Daddy Yankee y manifestó su admiración por el cantante, que actualmente es considerado un ícono de la música latina.

“En el 1996 lo conocí, vi un joven soñador que compartía la misma hambre de crecer en la vida que yo. 24 años más tarde ha demostrado que con la disciplina, esfuerzo, respeto y dedicación se puede lograr conquistar el Planeta Tierra. Hoy en día es un ÍCONO, no de la música urbana sino de la Música Latina, siendo el artista más respetado por todos y el responsable de que hoy en día conozcan el Reggaetón en todos los Rincones”, acotó en Instagram.

“Hoy la industria está de fiesta, celebrando el Cumpleaños del BigBoss @daddyyankee . Gracias por abrirnos el camino al éxito, eres y seguirás siendo inspiración (incluyéndome). Te quiero, mi Gran Amigo Att. jacopo #HappyBirthdayDaddyYankee”, finalizó “Pina”.

