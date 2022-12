Eddie Murphy recibirá el premio a toda su carrera en los Critics' Choice Awards 2020. | Fuente: Netflix

El comediante Eddie Murphy recibirá un homenaje por su carrera en la ceremonia Critics' Choice Awards 2020, que se celebrará el próximo 12 de enero. El premio reconocerá la trayectoria del actor durante las últimas décadas, y llega después de que Murphy haya sido aclamado por su papel en el filme de Netflix, "Dolemite Is My Name".

"Las actuaciones de Murphy ayudan a arrojar luz sobre una época en la que los artistas afroamericanos fueron pioneros en nuevas formas de llegar al público y contar sus propias historias", declaró la Asociación de la Crítica Estadounidense en un comunicado.

"Ha seguido impresionando por igual a crítico y pública, al tiempo que ha abierto el camino a los que vienen después de él", agregó la asociación en el mensaje.

OTROS HOMENAJEADOS

Eddie Murphy no será el único que recibirá un reconocimiento durante la gala de los Critics' Choice Awards 2020. También se rendirá homenaje a Nia Long, actriz que recibirá un galardón por su papel como Eunice Garrett en la película "The Banker" de Apple TV.

Por su parte, el cineasta Kasi Lemmons será galardonado por "Harriet", un biopic sobre Harriet Tubman, y el actor, guionista y director Chiwetel Ejiofor también será premiado por "El niño que domó el viento", su debut como realizador de una cinta que también ha escrito y protagonizado.

LOS PROYECTOS DE MURPHY

La carrera de Eddie Murphy está tomando un nuevo impulso gracias a las secuelas de "Un detective suelto en Hollywood" y "Un príncipe en Nueva York". En el primer caso, Netflix compró los derechos a Paramount para producir la secuela de la famosa saga de los años 80, en la que se prevé que aparezca de nuevo el actor.

En el segundo caso, el estudio Paramount Pictures dio luz verde para grabar la cinta con Murphy como protagonista. "Hemos juntado un gran equipo y estoy deseando devolver a estos clásicos y queridos personajes a la gran pantalla", dijo el actor en un comunicado. (Con información de Europa Press)