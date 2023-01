Cristian Castro fue acusado de maltrato y vejaciones por parte de varias mujeres en redes sociales. | Fuente: EFE

Varias mujeres acusaron en las últimas horas a través de las redes sociales de maltrato y vejaciones al cantante mexicano Cristian Castro, quien recientemente presentó públicamente a su nueva pareja."Es sucio, siempre anda en fachas, tampoco le gusta lavarse los dientes y es una lucha para que use condón, se lo quita sin que te des cuenta", explicó una mujer anónima sobre el cantante, detallando que él le había escrito por Instagram y la comunicación se intensificó hasta que él la invitó a su casa de Los Ángeles (EE.UU.).Los testimonios que recoge la cuenta Cristian Castro Maltratador en Twitter e Instagram siguen todos un patrón muy similar: el artista presuntamente les escribía mensajes a través de Instagram a algunas de sus seguidoras y, a medida que aumentaba la confianza, les prometía todo tipo de cosas y terminaba por invitarlas a su casa.Algunas de ellas, según recoge el perfil, aceptaron ir a verlo. Una de ellas hizo pública una imagen y un video de la casa del cantante en Malibú (California, EE.UU.).La página también posteó capturas de pantalla muy recientes, de los primeros días de 2021, en las que según muestras pide fotos íntimas y hace proposiciones sexuales a las mujeres con las que conversaba.

"EL DAÑO PSICOLÓGICO FUE TREMENDO"

Sin embargo, las supuestas víctimas relatan que después de un tiempo hablando, o incluso cuando estaban ya en su casa, Castro comenzaba a prestarles menos atención, a hacerlas cocinar y limpiar, a criticar sus cuerpos, a insultarlas y a tener actitudes muy "extrañas"."Todo ya pasó, pero el daño psicológico fue tremendo, hoy me doy cuenta de que fui sometida a través de un engaño para luego maltratarme psicológicamente", expuso otra de las presuntas víctimas.El pasado lunes, el artista de 46 años publicó una imagen en su perfil de Instagram junto a la que presentó como su nueva pareja, Maite."¡Hola a todos! Después de mucho tiempo, años, de estar soltero, ustedes saben todo por lo que he pasado, mis fracasos sentimentales... Hoy Maite es parte de mi vida y quiero darle la bienvenida y que ustedes la conozcan", escribió junto a una fotografía en la que aparece la pareja mirándose y sonriendo.A pesar de la emoción de sus palabras, pronto su felicidad se ha visto opacada por las recientes acusaciones y la cuenta de Castro está desactivada.Sin embargo, no es la primera vez que es acusado de ser agresivo y tener actitudes extrañas, ya que su primera esposa, la modelo Gabriela Bo, dijo que llegó a agredirla en una ocasión. Además, el propio artista reconoció haber golpeado a su madre. (Con información de EFE).

